Aydın’ın Didim ilçesinde zirai ve makilik alanda yangın çıktı.

Akyeniköy Mahallesi’nde 13.20 sıralarında başlayan orman yangınına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, 16.30 sıralarında Bafa Gölü’ne sert iniş yaptı. Uçağın su aldığı sırada burun kısmı suya battı.

Kalkış yapamadığı belirtilen uçağın su almaya başladığı öğrenildi. İhbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Uçak ise suya gömüldü.

Konya dair açıklama yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Didim ilçesindeki çıkan makilik yangınına müdahale eden Türk Hava Kurumu'na ait bir uçak Bafa Gölü'ne düştü" dedi. Canbolat şu ifadeleri kullandı:

"Didim'deki Akyeniköy Mahallesi'ndeki Dalyan bölgesinde çıkan yangına müdahale için gelen Türk Hava Kurumu'na ait bir uçak Bafa Gölü'nden su doldururken düştü. İçinde bulunan pilotlar uçağın üzerine çıktılar. Biraz önce oradaki Milas'a ait karakolun teknesi marifetiyle alındılar. Genel durumları iyi görünüyor. İki pilot ve 1 memur görevli uçakta."

Orman Bakanı Yumaklı'dan mürettebat hakkında açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Mürettebatın kurtarıldığını ifade eden Yumaklı şunları yazdı:

“Aydın Didim’de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Türk Hava Kurumu’na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı Bafa Gölü’nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğramıştır. Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakâr mürettabatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum.”