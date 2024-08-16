İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Yamanlar Dağı Kartepe mevkiinde başlayan ve hızla büyüyen orman yangını hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Tugay, yangının şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayıldığını ve yerleşim alanlarına yaklaştığını ifade etti. Ancak, rüzgarın yön değiştirmesiyle tehlikenin kısmen azaldığını belirterek, "Evlerini tahliye edenleri açıkta bırakmayacağız" dedi.

Sabah saatlerinde yangın tehlikeli bir hal aldı

Başkan Dr. Tugay, yangının gece Yamanlar Dağı’nda başladığını ve hızla ormanlık alanlara yayıldığını dile getirdi. Sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle Bayraklı’daki bazı mahallelere yaklaşan yangının, bazı evlere zarar verdiğini belirtti. Tugay, "Rüzgarın etkisiyle yangın birden sıçradı. Valilik yetkilileri, rüzgarın şiddeti nedeniyle havadan müdahalelerin yetersiz kaldığını açıkladı" diye konuştu.

Yerleşim yerleri için tehlike azaldı

Yangının son durumu hakkında bilgi veren Başkan Tugay, yangının özellikle Bayraklı ve Çiğli bölgelerinde etkili olduğunu ancak yerleşim yerlerindeki tehlikenin azaldığını belirtti. "Şu ana kadar yaralı ya da ölüm vakası yok. Bazı evler ve iş yerleri yangından etkilendi, ancak yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Rüzgar, çalışmaları zorlaştırsa da, tehlikeli bölgeler boşaltıldı" ifadelerini kullandı.

Zarar görenlere destek verilecek

Yangından etkilenen vatandaşlar için destek çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Tugay, "Evleri zarar gören yurttaşlarımıza barınma ve yiyecek desteği sağlanacak, evlerinin onarımı için de yardımcı olacağız. Çevre illerden de yardım bekliyoruz" dedi.

Yangında son durum

İzmir İtfaiyesi, 730 personel ve 100’e yakın araçla yangına müdahale ediyor. Onur Mahallesi’nin bir kısmı boşaltıldı, Sancaklı Köyü ve Doğançay’daki evlerde büyük hasar meydana geldi. Karşıyaka Seyir Tepesi’nin altındaki bazı sanayi tesisleri ve özel işletmeler yangından etkilendi. Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı, Karşıyaka ve Bayraklı belediyelerinin barınaklarındaki sokak hayvanlarının tahliyesini gerçekleştirdi.

Rüzgarın yön değiştirmesiyle tehlike azaldı

Yangının geniş bir alanda yayılması ve yerleşim yerlerine yaklaşması vatandaşları tedirgin etse de, rüzgarın tepeye doğru dönmesiyle bu tehlike büyük ölçüde azaldı. Ancak, yangının yarattığı maddi hasar ve orman kaybı, bölge halkını derinden etkiledi. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çabalar sürüyor.