Bingöl'de merkeze bağlı Yeşilköy mahallesinde tek katlı müstakil evde ilk belirlemelere göre elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı.

Evde tek yaşayan 65 yaşındaki Kadriye Hişan yangının içerisinde kaldı. Hişan, komşusu Ramazan Koçakelçi'nin yardımıyla evden yaralanmadan çıkarıldı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, müstakil ev kullanılamaz hâle geldi.

Koçakelçi, gazetecilere, Kadriye Hişan'ın bağırışlarıyla koşarak evden çıktığını ve ona yardım ettiğini söyledi.

Evin elektrik tesisatında sıkıntı bulunduğunu anlatan Koçakelçi, "Kadriye teyzeyi mutfaktan zor çıkardım. Benim de kaş ve saçım yandı. Evin bütün eşyaları yandı. Teyzenin kimsesi yok." diye konuştu.

Kadriye Hişan da, Zazaca, yangının birden çıktığını anlatarak, bağırması üzerine yardıma gelen komşusu tarafından kurtarıldığını aktardı.