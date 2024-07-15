Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yusufhacılı Mahallesi kırsalında çıkan bahçe ve örtü yangını, ihbar üzerine hızla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları esnasında, ekipler yanan otların arasında alevlerden etkilenmiş bir kaplumbağa fark etti.

Yangın söndürme hortumuyla müdahale

Hızlı bir şekilde harekete geçen itfaiye görevlileri, yangın söndürme hortumunu kullanarak kaplumbağayı suyla serinletti. Bu müdahale ile alevlerin etkisinden kurtarılan kaplumbağa, bir müddet daha su takviyesi yapılarak güvenli bir bölgeye taşındı ve doğal yaşam alanına geri bırakıldı.