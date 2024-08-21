İzmir’de hafta sonu yaşanan orman yangınlarına Menemen Belediyesi tüm gücüyle destek verdi. Menemen Belediyesi Arama Kurtarma (MAKUR) ekibi, arazöz ve tankerlerle alevlerle mücadele ederken, can dostları da unutmadan Menemen Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına aldı. Yangından kurtarılan köpeklerin tüm bakımları uzman veteriner ekip tarafından gerçekleştirildi.

Kurtarılan hayvanlara şefkat eli

Menemen Belediyesi, İzmir’in Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli ilçelerini etkileyen yangın felaketinde komşu ilçelere büyük destek sundu. MAKUR ekibi ve diğer belediye personelleri, alevlere müdahale ederken aynı zamanda hayvanların da tedavisine özen gösterdi. Menemen Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, modern ve kapsamlı tesisi ile yangından kurtarılan hayvanlara kapılarını açtı.

Can dostlara sahip çıkacağız

Yangın sonrası Menemen’e getirilen köpekler, yaşadıkları korkunun ardından uzman veterinerler tarafından tedavi edildi. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, “Menemen Belediyesi olarak, 17 Ağustos Depremi’nin yıl dönümünde kurduğumuz MAKUR ekibimizle, sivil savunmanın önemini bir kez daha hissettik. Yangın eğitimi almış ekiplerimizle yangına müdahale ettik ve hayvanlara şefkat gösterdik. Doğanın bize emanet ettiği can dostlarımıza gereken önemi veriyoruz ve bu emanete sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.