Yaklaşık 1,5 ay önce Kuşadası’nda çıkan orman yangınında alevler arasında kalan ve vücudunda ağır yanıklar oluşan köpek, Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yeniden sağlığına kavuştu. Yangından kurtarıldıktan sonra merkezde tedavi edilen köpek, yaşama isteği dolayısıyla çalışanlar tarafından 'Umut' adıyla anıldı. Yoğun bakım sürecinin ardından tüyleri çıkmaya başlayan ve sağlığına kavuşan Umut, şimdi sıcak bir yuvaya sahiplenilmeyi bekliyor.

Haybulans ekibi zamanında müdahale etti

Selçuk’ta 29 Haziran’da başlayan ve Kuşadası’na sıçrayan yangında, Kuşadası Belediyesi’nin hayvan ambulansı Haybulans ekipleri birçok yaralı hayvana yardım eli uzattı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürerken, bir hayvanseverin alevlerden kurtardığı köpek, Haybulans ile Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Nefes almakta zorlanan köpeğe öncelikle oksijen tedavisi uygulandı.

Tedavi sonrası Umut yeniden hayata döndü

Başkan Ömer Günel döneminde modernize edilen Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde, Umut isimli köpeğe 1,5 aylık süreçte yoğun bir tedavi uygulandı. Tedavi ve ilgi sayesinde sağlığına kavuşan Umut, merkezin bahçesinde diğer köpeklerle oynamaya başladı.

“Ona çok iyi baktık”

Merkezin sorumlusu Fulya Akıllı, köpeğin ilk teslim alındığında çok kötü durumda olduğunu belirterek, “Uyguladığımız tedavi sayesinde sağlığına tekrar kavuşması bizleri çok mutlu etti. Ona burada çok iyi baktık. Şu an her geçen gün daha iyi bir psikolojik duruma ulaşıyor. Önceden kaldığı odadan çıkmak istemiyordu, ama şimdi merkezimizin bahçesinde diğer köpeklerle oynayıp dolaşıyor” dedi.

Umut, şimdi sıcak bir yuvaya kavuşmayı bekliyor.