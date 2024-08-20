Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sancaklı Mahallesi'nde yangından zarar gören vatandaşlarla buluşarak taleplerini dinleyen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak ziyaretleri hakkında bilgi verdi.

Çelik, mahalleye davet etti

Evleri yanan vatandaşlara sabır dileyen Erdoğan, "Kısa zamanda bunlarla ilgili gerekli adımları atacak ve bir an önce yeni evlerine, yeni konutlarına tüm kardeşlerimizi kavuşturacağız. Bu konuda ilgili arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.

Yangından zarar gören vatandaşlardan 80 yaşındaki Süleyman Çelik de Erdoğan'a teşekkür ederek kendisini mahallelerine davet etti.

Keşir, yangında can kaybı olmamasının tek ve en büyük tesellileri olduğunu, soğutma çalışmalarıyla hasar tespiti için de hızlı bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Mahalle sakinlerinin taleplerini dinlediklerini, kendilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdüklerini ifade eden Keşir, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla buradaki hemşirelerimize bağlandı ve onlara geçmiş olsun dileklerini bizzat iletti. Daha önceki yangınlarda yaptığımız gibi hızlıca ihtiyaçların karşılanacağını ifade etti. Cumhurbaşkanımızla görüşen Süleyman amcamız da bir Anadolu misafirperverliğiyle kendisini buraya davet etti."

Bölgedeki hayvan kayıpları ve meranın hasar görmesi nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilmesiyle ilgili de çalışma yapıldığını aktaran Keşir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne gerekiyorsa hızlı bir şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Ne yazık ki geçmişte de Manavgat ve Muğla yangınları tecrübesi var. Orada nasıl evleri, ahırları hızla yapıp teslim ettiysek bu bölgede de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakanlıklarımız hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak yönünde gayret içindeler."

Cemil Tugay, yangı söndürme sürecinin Ankara'dan yönetildiğini söylemişti

İzmir'de Karşıyaka Yamanlar yangınında neredeyse tüm şehir duman altında kaldı. Yeşil alanların yanı sıra 16 ev yandı. Hızla büyüyen alevler Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayıldı. Yangın ancak üç gün sonra kontrol altına alındı. Yangına gece müdahalesinin sınırlı kalması kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

Yangın nedeniyle Karşıyaka ilçesine bağlı Doğançay ve Sancaklı Mahalleleri ile Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki bazı evler ile bölgedeki hayvan barınakları tahliye edildi.

Sanayi sitesine de sıçrayan yangın nedeniyle Yamanlar mevkiinde 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yangına müdahale süreciyle ilgili hükûmete eleştirilerde bulundu. Toplamda 4 bin 400 hektarlık alanın yandığı bilgisini veren Tugay, havadan müdahalenin Ankara'da yönetildiğini belirterek gösterdikleri bazı bölgelere müdahale edilmediğini söyledi.

Tugay, “Durumu anlayamadıklarını düşünüyorum. Ne yazık ki haklı çıktık ve kolayca söndürülebilecek yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Havadan söndürme yetersizdi” dedi.