Bu hayvanlardan 141'i Angels Farm Kurtarılmış Hayvan Çiftliği çalışanları tarafından yangın bölgesinde tedavi edilerek sahiplerine teslim edildi. Durumu ağır olan 26 hayvan ise İzmir'deki Kurtarılmış Hayvan Çiftliği'ne getirilerek tedaviye alındı.

Çiftlik yöneticisi Sibel Çakır, 2023 Kahramanmaraş depreminde de 1124 depremzede hayvanı kurtardıklarını ve yangınlardan da çok sayıda yaralı hayvanın geldiğini aktardı. Çakır, yangınlarda hayatını kaybeden hayvanların sayısının milyonlara ulaştığını ve bu durumun üzücü olduğunu vurguladı.

Yangınlara karşı önlem alınması gerektiğini belirten Çakır, elektrik dağıtım firmalarının gerekli bakımları yapmasını ve vatandaşların da çöplerini ormanlara atmamasını istedi.

Çiftlik veteriner teknisyeni Melek Çetin ise yangından kurtarılan hayvanların solunumlarının ilk etapta zor olduğunu ve nefes alamadıklarını söyledi. Çetin, ilk müdahalede solunum yollarını düzelttiklerini ve hayvanlara serum, vitamin ve antibiyotik desteği verdiklerini ifade etti.

Çetin, şu anda bazı hayvanların kendi başına yemek yiyebildiğini, bazılarının ise hala yiyemediğini ve yanıklarına krem sürülmeye devam ettiğini söyledi. Çiftliğin bu konuda desteğe ihtiyacı olduğunu ve bir keçiye 1,5 kutu yanık kremi gerektiğini belirtti.