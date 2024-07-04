Yangınla Ilgili Kuşadası Belediye Meclisi'nden Açıklama

Kuşadası Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısında, Selçuk'ta başlayarak Kuşadası'na sıçrayan orman yangınıyla ilgili önemli açıklamalar yapıldı. Meclis Başkan Vekili Salim Tümer Apaydın, yangının söndürülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı. Toplantıda, yangına karşı alınan tedbirler ve belediye ekiplerinin özverili çalışmaları ele alındı.

"Tüm imkanlarımızı kullanacağız"

Selçuk'ta başlayarak Kuşadası'na sıçrayan ve kent merkezine ulaşmadan söndürülen orman yangını, Kuşadası Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısında ana gündem maddesi oldu. Meclis Başkan Vekili Salim Tümer Apaydın, "Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuşadası Belediyesi olarak yanan ormanları yeniden canlandırmak için tüm imkanlarımızı kullanacağız" dedi.

Yangına anında müdahale

Kuşadası Belediyesi, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre il-ilçe belediyelerinin desteğiyle, yangın karadan ve havadan müdahale edilerek kısa sürede kontrol altına alındı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yangın sırasında alınan tedbirleri yakından takip ederken, Meclis Başkan Vekili Salim Tümer Apaydın da birim müdürleriyle birlikte kriz masasında çalışmaları koordine etti.

Belediye ekipleri seferber oldu

Meclis Başkan Vekili Salim Tümer Apaydın, "Yanan alanları ağaçlandırma çalışması Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Kuşadası Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız" dedi. Apaydın, yangının yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındığını ve belediye olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.

Ömer Günel kimdir?

Antalya’nın Elmalı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ömer GÜNEL, 1971 yılında Almanya’nın Berlin kentinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antalya’da tamamladı.

1991 yılında geldiği Kuşadası’nda üniversite eğitimini sürdürmek amacıyla birçok iş dalında çalıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans, Ekonomi Hukuku dalında İstanbul Bilgi Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Avrupa Birliği Uzmanlığı eğitimi aldı.

1997 yılında kurduğu Günel Avukatlık Ortaklığı’nda halen avukatlık mesleğini sürdürmekte. Ömer Günel 2004 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi A. Adaylığı, 2008-2009 yılları arasında CHP Kuşadası İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2009 Yerel seçimlerinde CHP Kuşadası Belediye Meclis üyeliği listesinden 1. Sıra kontenjan adayı olarak Kuşadası Belediye Meclisine seçildi.

6 Nisan 2013 yılında binlerce hemşerisinin katılımı ile açıkladığı Kuşadası Belediye Başkan A. Adaylığı çalışmalarını tüm Türkiye’ye örnek gösterilecek bir şekilde yaptı. Kuşadası’nda 68.000 seçmene mektup gönderdi. 600’den fazla gönüllü ile sürdürdüğü çalışmalarını Cumhuriyet Halk Partisinin gerek Aydın Büyükşehirde gerekse Kuşadası Belediyesinde yerel seçimleri kazanması için aktif bir şekilde devam ettirdi. 24 Haziran genel seçimlerinde gönüllü arkadaşlarıyla etkin bir çalışma yaptı.

Çağdaş Hukukçular Derneği üyesidir. Ada Spor Kulübü Derneği, Kuşadası Genç İşadamları Derneği, Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği, Kuşadası Motosiklet ve Motor Sporları Derneği gibi Kuşadası’nda birçok derneğin kuruluşunda ve yönetiminde aktif görevler aldı.

Çalışmalarında en büyük desteği eşi öğretmen Duygugül Günel ve oğulları Ada Hasan ve Rüzgar Ali’den almaktadır.