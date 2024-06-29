Batman'ın Sason ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye, jandarma ve köylülerin olağanüstü çabalarıyla kontrol altına alındı. Şahinli köyünde henüz nedeni belirlenemeyen yangın, hızla yayıldı.

Köylüler söndürme çalışmalarına destek verdi

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekiplerine, yangını gören köylüler de destek verdi. Köylüler, insan zinciri oluşturarak yangınla mücadele etti. Köylülerin bu özverili çabası, herkesin takdirini topladı.

Mera alanı zarar gördü

Yangında, köylüler tarafından mera olarak kullanılan otluk alan büyük hasar gördü. Yangın sonrası jandarma ekipleri, köyde detaylı incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.