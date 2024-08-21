Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarına karşı mücadelede teknolojiyi en üst düzeyde kullanıyor. Bu mücadelede uçak, helikopter, İHA, gözetleme kulesi, kamera ve arazöz gibi pek çok araç görev alıyor. Her yıl bu araçların sayıları artırılarak orman yangınlarıyla mücadelede etkinlik sağlanıyor.

Ülke genelinde yüksek teknoloji ile donatılmış araçlar

Bu yıl ülke genelinde yangınlara müdahale etmek üzere 105 helikopter, 26 uçak ve 14 İHA görev yapıyor. 776 gözetleme kulesi yangınların tespitinde kritik bir rol oynarken, 1686 arazöz ve 2 bin 655 ilk müdahale aracı da yangınlarla mücadelede yer alıyor.

OGM bünyesinde 15 bin 500 yangın işçisi, 4 bin teknik personel, 5 bin 500 orman muhafaza memuru ve 122 bin gönüllü, orman yangınlarıyla mücadele ordusunu oluşturuyor. Ayrıca, Türkiye'nin orman yangınlarının tespiti ve yönetimi için kamera, İHA ve yapay zeka destekli Karar Destek Sistemi'ni de devreye aldığı belirtiliyor.

İHA'ların yangınlarla mücadeledeki stratejik rolü

Özellikle İHA'lar, orman yangınlarının gözlenmesi ve tespitinde önemli bir görev üstleniyor. Zorlu arazi koşullarında dahi etkin bir şekilde kullanılabilen bu insansız hava araçları, yatay ve dikey iniş-kalkış yapabilme yetenekleriyle dikkat çekiyor. OGM ile BAYKAR işbirliğiyle 2020'den bu yana Bayraktar TB2 ve Aksungur İHA'lar, yangınların erken tespiti ve söndürme çalışmalarının verimli yönetilmesinde önemli rol oynuyor.

Avrupa’da ilk: Yüksek teknolojili İHA’lar

Türkiye, orman yangınlarında yüksek teknolojiye sahip İHA kullanan ilk Avrupa ülkesi olarak öne çıkıyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen İHA'lar, yangınların başlangıcında ve ilerleyen aşamalarında elde ettikleri görüntüleri teknolojik altyapıyla değerlendirip, alevlere erken ve etkin müdahale edilmesini sağlıyor.

301 saatte 258 yangında gözcülük

İHA'lar, son olarak 15–18 Ağustos tarihleri arasında yoğun orman yangınlarının yaşandığı günlerde, 258 yangında 301 saat uçuş gerçekleştirdi. Bu insansız hava araçları, üzerlerine entegre edilen güçlü termal kameralar sayesinde 100 kilometre mesafeden 1 metrekarelik ısı kaynağını veya küçük bir parlamayı tespit edebiliyor. Elde edilen görüntüler, Ankara'daki Yangın Yönetim Merkezi'ne aktarılıyor ve merkezin talimatları sahaya yönlendiriliyor.

Sonraki kıvılcımlar için sürekli gözetim

Söndürme işleminin ardından, yanan ağaçların toprak altında kalan kısımlarında oluşabilecek yeni kıvılcımlara da İHA'lar tarafından müdahale ediliyor. İHA'ların IR özellikli kameraları, sönen alanlarda oluşabilecek riskli durumları tespit ederek yeni yangınların önlenmesine yardımcı oluyor.