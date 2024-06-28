Türkiye genelindeki orman yangınlarına karşı önlem olarak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, çeşitli bölgelerde giriş kısıtlamaları belirlendi. Marmara Bölgesi'nde 9 il, Ege Bölgesi'nde 6 il, Akdeniz Bölgesi'nde 9 il, İç Anadolu Bölgesi'nde 7 il, Karadeniz Bölgesi'nde 6 il ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 2 ilde, belirtilen tarihler arasında ormanlara erişim yasaklanacak. Bu önlemler, olası orman yangınlarının önlenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla alınmaktadır.

Meteorolojik koşulların riskli seviyeye ulaşmasıyla birlikte, vatandaşların bu kısıtlamalara uyarak ormanlık alanlara giriş yapmamaları gerektiği hatırlatıldı. Yetkililer, halkın güvenliği ve doğal varlıkların korunması için bu tedbirlerin önemli olduğunu vurguladı.