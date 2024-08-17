Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmir'deki yangınlara yeterli müdahalenin yapılmadığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmir'de devam eden orman yangınlarına yönelik sosyal medyada dolaşan "yangınlara gerekli müdahale yapılmıyor" iddialarının tamamen asılsız olduğunu belirtti. DMM, yangınlara tüm ilgili kurumların koordineli bir şekilde, yoğun çaba göstererek müdahale ettiğini duyurdu.

İzmir'deki yangınlara müdahale süreci

DMM'nin açıklamasına göre, İzmir Karşıyaka Yamanlar Mahallesi'nde çıkan yangına, 5 uçak, 11 helikopter, 127 arazöz, 13 TOMA, 68 su tankeri ve diğer araçlarla birlikte toplam 596 araç ve 2.965 personel müdahale ediyor. Ayrıca, Sancaklı Mahallesi'nde 170, Doğançay Mahallesi'nde 500, Zübeyde Mahallesi'nde 50, Onur Mahallesi'nde 80 olmak üzere toplam 800 kişinin tahliye edildiği bilgisi verildi.

Diğer bölgelere müdahaleler devam ediyor

Beydağ ilçesi Yeniyurt Mahallesi'nde meydana gelen yangına İzmir Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 1 uçak, 4 helikopter ve 10 kara aracıyla müdahale edildiği belirtildi. Tire ilçesi Eskioba Mahallesi'nde başlayan yangına ise 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri, belediyelerden 10 ekip ve 1 dozerle müdahale edildiği bildirildi. Bu bölgede 2 ev tahliye edilirken, Bayındır ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde başlayan yangına 7 arazöz, 3 su tankeri ve belediyelerden 10 ekip müdahale ediyor. Yeşilova'da 50 hane ve 100 kişinin tahliye edildiği açıklandı.

Ülke genelindeki yangınlar

DMM, ülke genelinde çıkan 72 orman yangınından 45'inin kontrol altına alındığını, kalan 27 yangına ise müdahalenin sürdüğünü ifade etti. İzmir'deki yangınlarda şu ana kadar 78 kişinin etkilendiği, 29 kişinin tedavisinin hastanelerde devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Bölgeye 10 ambulans, 3 UMKE timi ve 42 sağlık personeli sevk edildi.