Yangınların Sebebi Iklim Değil Insanlar Dedi

İzmir'in birçok ilçesinde son bir haftada çıkan yangınlarda yüzlerce hektar orman, maki ve tarım arazisi zarar gördü. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi olan Prof. Dr. Doğan Yaşar, yangınların büyük çoğunluğunun insan hatası kaynaklı olduğunu belirtti.

"Yıl boyunca yasaklanmalı"

Prof. Dr. Yaşar, "Hep 'İklimler' deniyor ama hayır yangınların iklimle hiçbir alakası yok. Kesinlikle insan hatası. Gelişmiş bir ülkede ormanlık alana giremezsiniz. Piknik yapmak istiyorsanız, devlet belirlediği alanlarda yapılmasını sağlar. Ancak ülkemizde maalesef piknikçiler ve avcılar sorumsuzca davranıyor. Ateşlerini kontrol etmeden ayrılıyorlar, sigara izmaritleri atılıyor. Bu, büyük bir risk" dedi.

Doğan Yaşar ayrıca, ormanlara girişin sadece belirli dönemlerde değil, yıl boyunca yasaklanması gerektiğini savundu ve ekledi: "İlgililerin dışında kimse ormana girmemeli. Bu konuda daha sıkı tedbirler alınmalı."

Piknikten kaynaklı yangınlar

İzmir'deki son yangınların çoğunun piknik faaliyetlerinden kaynaklandığını vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, "Piknik yapılacak alanlar belirlenmeli, bu alanlarda gerekli önlemler alınmalı. Rüzgar etkisiyle yangınlar kontrol altına alınamayabilir ve büyük bir felakete dönüşebilir" diye konuştu.

"Kanunlar var ama uygulanmıyor"

Yangınların sadece ağaçları değil, ekosistemi de ciddi şekilde etkilediğini belirten Yaşar, "Anız yakmak ve kontrolsüz ateşlerle tarım alanlarını yakmak büyük zararlara yol açıyor. Kanunlarımız var ama uygulanmıyor. Bu nedenle sorun devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Son olarak, Türkiye'de yıllık ortalama 7 bin hektar alanın yangınlarla yok olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşar, konunun ciddiyetine dikkat çekti ve daha etkili önlemler alınması gerektiğini vurguladı.