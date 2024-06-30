Selçuk'ta yeniden çıkan yangında yangın tüpleri ve şişe sularla alevlere müdahale eden vatandaşlar, yolda durdurdukları belediye tankeriyle yangını kontrol altına almayı başardı.

Hızlı müdahale felaketi önledi

Dün akşam saat 17.00’de çıkan ve yaklaşık 350 hektar ormanlık alanın kül olmasına neden olan yangının ardından, bugün Selçuk ilçesinde yol kenarında yeni bir yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, ilk müdahaleyi yangın tüpleri ve pet şişe sularıyla yaptı. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, yoldan geçen araçları durdurarak yangın tüplerini kullanmalarını sağladı.

Belediye tankeri şans eseri yoldan geçiyordu

Pamucak’taki yangına müdahaleden dönen ve şans eseri yoldan geçen belediye tankeri, vatandaşların durdurması üzerine yangına müdahale etti. Tankerin suyu ile yapılan müdahale sayesinde alevler büyümeden etkisiz hale getirildi.

Rüzgarın etki gösterdi

Alevlerin rüzgarın etkisiyle ormanlık alana doğru ilerlemesi, yapılan hızlı müdahale ile engellendi. Bu sayede, yangın kontrol altına alınarak daha büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu.