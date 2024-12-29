Et ve et ürünlerinin yanlış pişirilmesi, insan sağlığı üzerinde ciddi tehditler oluşturuyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu. Yetersiz pişirilen etlerin yaklaşık 40 farklı hastalık ve paraziti insanlara bulaştırabileceğini vurgulayan Ercoşkun, bu durumun ölümcül sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Yanlış pişirme etleri zehre dönüştürüyor

Etlerin mikroorganizmalar için uygun bir ortam oluşturduğunu belirten Ercoşkun, "Protein açısından zengin olan etler, uygun hijyen şartlarında kesilmez, taşınmaz ve hazırlanmazsa mikrobiyal riskler taşıyabilir. Özellikle salmonella ve koliform grubu bakteriler, yanlış pişirme durumunda hayatta kalarak etin besleyici özelliklerini yok eden bir zehire dönüşebilir," dedi.

Doç. Dr. Ercoşkun, etlerin doğru pişirilmesinin önemini vurgulayarak, "Kırmızı etlerin iç sıcaklığı en az 63°C, beyaz etlerin ise 74°C'ye ulaşmalıdır. Bu sıcaklıklar mikroorganizmaları etkisiz hale getirir ve sağlık risklerini ortadan kaldırır. Et termometresi kullanımı bu süreci daha güvenli hale getirir," ifadelerini kullandı.

Kanatlı etler ve su ürünlerinde yüksek risk

Kanatlı etlerin ve su ürünlerinin mikroorganizmalar açısından daha riskli olduğunu belirten Ercoşkun, bağışıklık sistemi zayıf bireylerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti. “Türkiye'nin iklim şartları mikroorganizmaların gelişimi için oldukça elverişli. Özellikle kanatlı etleri ve su ürünleri, düşük pH seviyeleri nedeniyle daha yüksek risk taşır. Bu nedenle pişirme süresi ve sıcaklığı büyük önem taşır,” diye konuştu.

Hayati öneme sahip: Etin merkez sıcaklığı

Etlerin doğru pişirilmesinin sağlık sorunlarının önlenmesinde hayati bir rol oynadığını söyleyen Ercoşkun, şu uyarıda bulundu:

"Etin merkez sıcaklığı yeterli seviyeye ulaşmazsa, mikroorganizmalar çoğalarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu tür hatalar ölümle sonuçlanabilecek riskler taşır."

Et tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler

Hijyen: Etlerin kesimi, taşınması ve hazırlanması hijyenik koşullarda yapılmalı.

Etlerin kesimi, taşınması ve hazırlanması hijyenik koşullarda yapılmalı. Pişirme: Kırmızı etler en az 63°C, beyaz etler 74°C iç sıcaklığa ulaşmalı.

Kırmızı etler en az 63°C, beyaz etler 74°C iç sıcaklığa ulaşmalı. Riskli Gıdalar: Kanatlı etler ve su ürünleri mikroorganizmalar açısından daha dikkatli pişirilmeli.

Kanatlı etler ve su ürünleri mikroorganizmalar açısından daha dikkatli pişirilmeli. Et Termometresi: Etin sıcaklığını kontrol etmek için kullanılmalı.