Edremit Belediyesi, 2023 yılında yapılan bir hatayı düzelterek Zeytinli mahallesindeki Aile Sağlığı Merkezi’nin bulunduğu tapuyu yeniden düzenledi. İlk tahsis sırasında, sehven tapunun tamamı devredilmiş ve eski düğün salonu ile arşiv binası Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’ne geçmişti.

Başkan Mehmet Ertaş’ın göreve gelmesiyle başlatılan araştırmalar sonucu bu hata fark edilerek düzeltildi. Yanlış tahsis edilen alan, yeni tapu çıkarılarak belediyeye geri kazandırıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, yeni tapuyu Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’a teslim etti.

“Halkımızın haklarını koruyoruz”

Başkan Mehmet Ertaş, yaptığı açıklamada, "Halkımızın haklarını ve mülklerini korumak için titizlikle çalışıyoruz. 2023 yılında yapılan bu hata, yaptığımız incelemelerin sonucunda ekiplerimizin dikkatli çalışmaları sayesinde fark edilmiş ve hızlı bir şekilde düzeltilmiştir" dedi.

Başkan Ertaş, bu tür hataların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alacaklarını ve benzer durumların önüne geçmek için daha dikkatli ve özenli davranacaklarını belirtti.