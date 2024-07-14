Dünyaca ünlü ABD'li aktör Alec Baldwin, Rust filminin setinde yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olduğu olayın ardından kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla yargılanıyordu. Baldwin'in davasında karar çıktı ve suçlamalar düşürüldü. Kararın ardından Baldwin ve eşi gözyaşlarına boğuldu.

Duruşma canlı yayında izlendi

New Mexico eyaletinde gerçekleşen duruşma, dünya genelinde büyük ilgiyle takip edildi. Baldwin'in eşi ve kız kardeşi de duruşmaya katıldı. Canlı yayında gerçekleşen duruşmada, savcılık Baldwin'in film çekimleri sırasında silahı kasıtlı olarak defalarca ateşlediğini öne sürdü. Ancak savunma tarafı bu suçlamaları reddetti.

Baldwin'in avukatı, Santa Fe polisinin davada delil olarak kullanılması gereken mermileri almasına rağmen bunları soruşturma dosyasında listelemediğini ve savunma tarafıyla paylaşmadığını belirtti. Tarafları dinleyen hakim, eyalet yetkililerinin savunma tarafına ve mahkemeye tüm delilleri paylaştıklarına dair defalarca kez beyanda bulunduklarını, ancak yine de davanın sonucuna etki edecek belgeleri sakladıklarını ifade etti. Bu nedenle, davanın düşürülmesinin tek seçenek olduğu kararına varıldı.

Gözyaşlarını tutamadı

Kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla yargılanan Alec Baldwin hakkındaki suçlamaların düşürülmesi, ünlü oyuncuyu derinden etkiledi. Kararın ardından Baldwin gözyaşlarına hakim olamadı ve hüngür hüngür ağladı. Mahkeme sonrası Baldwin ve eşi duygusal anlar yaşadı. Baldwin, gazetecilere açıklama yapmadan mahkeme binasından ayrıldı.