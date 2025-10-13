Eğitim odaklı yapay zeka (training) sürecinden, çıkarım (inference) aşamasına doğru kayış, daha verimli, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli çip çözümlerine olan talebi artırıyor. Bu süreç, trilyon dolarlık yapay zeka çip pazarında yeni liderlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.

AMD, OpenAI Ortaklığıyla Çıkış Yaptı

Hafta başında AMD, OpenAI ile yaptığı anlaşmayla gündeme geldi. Anlaşma kapsamında, önümüzdeki beş yıl boyunca 6 gigawattlık bilgi işlem gücü sağlamak üzere on binlerce GPU tedarik edilecek. İlk etapta 1 gigawattlık bölüm, AMD’nin yeni nesil Instinct MI450 çiplerinden oluşacak ve 2026 yılının ikinci yarısında teslim edilecek. Bu hamle, yapay zekada Nvidia dışındaki donanım tedarikçilerinin de pazarda söz sahibi olabileceğini gösteriyor ve çıkarım pazarında AMD’nin ciddi bir oyuncu olarak konumlanmasına olanak tanıyor.

Yapay zekada çıkarım, yani eğitilmiş modellerin gerçek dünyadaki uygulamaları, yüz milyonlarca kullanıcıya ulaşırken devasa bilgi işlem kaynaklarına ihtiyaç duyuyor. Bu noktada enerji verimliliği, gecikme süresi ve donanım erişilebilirliği kritik hale geliyor. Nvidia, eğitimde H100 ve A100 GPU’larıyla baskın durumda, ancak çıkarım aşamasında AMD ve diğer rakipler rekabeti artırabilir.

Çıkarım Pazarı ve Trilyon Dolarlık Yatırım Potansiyeli

Morgan Stanley’nin analizine göre, önümüzdeki üç yıl içinde yapay zeka altyapısına yaklaşık üç trilyon dolar yatırım yapılacak. Bu yatırımların büyük kısmının çıkarım odaklı olması bekleniyor. Eğitim süreci, modellerin oluşturulmasını kapsarken, çıkarım bu bilgilerin milyonlarca cihazda uygulanmasını ifade ediyor. Çıkarımın yaygınlaşmasıyla, toplam gelir ve GPU talebinde eğitim sürecini geçmesi muhtemel. Bu durum, daha ucuz ve enerji verimli çipleri üreten şirketleri öne çıkarabilir.

Nvidia’nın Konumu ve Yazılım Ekosistemi

Nvidia, yapay zeka pazarında liderliğini büyük ölçüde yazılım ekosistemine borçlu. CUDA, TensorRT ve cuDNN gibi derinlemesine yerleşmiş yazılım altyapısı, birçok erken dönemdeki müşteriyi bağlıyor. Nvidia, çıkarım için optimize edilmiş yeni çipler ve yazılımlarla ürün yelpazesini genişletiyor. Video üretiminden büyük ölçekli gerçek zamanlı yapay zeka uygulamalarına kadar çeşitli iş yüklerini desteklemek için H100 ve A100 modelleri güncelleniyor. Bununla birlikte, çıkarım pazarının genişlemesi, Nvidia’nın pazar payını zamanla azaltabilir.

AMD ve Intel: Alternatif Çözümler

AMD, çıkarım pazarında güçlü bir rakip olarak öne çıkıyor. OpenAI ortaklığı, şirketin ölçeklenebilir ve verimli yapay zeka bilgi işlem çözümlerinde tercih edilen bir sağlayıcı olduğunu gösteriyor. AMD’nin MI serisi, performans açısından rekabetçi olurken maliyet ve bellek avantajları da sunuyor.

Intel, geniş ürün portföyü ile enerji verimli ve yüksek hacimli çıkarım çözümleri sunabiliyor. Üretim teknolojisi üst düzey GPU’lar için TSMC gibi rakiplerin gerisinde olsa da, çıkarım için uygun maliyetli çözümler sunma konusunda yetkin. Bu durum, Intel’in alt ve orta segmentteki çip taleplerinden pay almasını sağlıyor.

ASIC’ler ve Yeni Oyuncular

Uygulamaya özel tümleşik devreler (ASIC’ler), çıkarım alanında giderek daha fazla ilgi görüyor. Genel amaçlı GPU’lara kıyasla, tek bir iş yükü için tasarlanan ASIC’ler, yüksek enerji verimliliği ve düşük maliyet avantajı sunuyor. Marvell ve Broadcom, hiperskaler müşteriler için özel silikon tasarımında kendilerini kanıtladı. Broadcom’un OpenAI ile yaptığı 10 milyar dolarlık anlaşma, bu trendin somut bir göstergesi.

ABD ve Çinli Teknoloji Devlerinin Hamleleri

Amazon, Alphabet ve Meta gibi büyük ABD teknoloji şirketleri, kendi yapay zeka çiplerini tasarlıyor. Amazon eğitim odaklı çözümlere yönelirken, Meta çıkarım çipleri üzerinde çalışıyor. Google ise TPU serisi ile her iki alanı da destekliyor. Amaç, Nvidia’yı geçmekten ziyade maliyetleri düşürmek ve tedarik kontrolünü sağlamak.

Çinli internet devleri Alibaba, Baidu ve Huawei de çıkarım çipleri geliştirmeye odaklanıyor. Alibaba’nın yeni çıkarım çipleri, hem büyük ölçekli çıkarımı desteklemeyi hem de ABD ihracat kısıtlamalarına karşı tedarik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Pazar Dinamikleri Değişiyor

Yapay zeka çip pazarında, çıkarım süreci yeni bir rekabet alanı oluşturuyor. Nvidia hâlen lider konumda olsa da, AMD, Intel, Marvell ve Broadcom gibi şirketler çıkarım pazarındaki fırsatları değerlendiriyor. Eğitim ve çıkarım arasındaki dengelerin değişmesi, daha ucuz, enerji verimli ve ölçeklenebilir çiplerin ön plana çıkmasına neden olacak ve önümüzdeki yıllarda pazarın yapısını kökten değiştirebilir.