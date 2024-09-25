Manchester City'nin Arsenal ile oynadığı maçta sakatlanan ve sezonu kapatan yıldız futbolcu Rodri'nin dizindeki ön çapraz bağ yırtığı, milyar dolarlık futbolcuların korunmasında teknolojinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, bu tür sakatlıkları önlemek amacıyla yapay zeka destekli hava yastıkları geliştiriliyor.

Dizin hem üst hem altını koruyan yastıklar

Londra merkezli bir şirketin 20 yaşındaki mucitleri Kylin Shaw ve Bhavy Metakar, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 10 oyuncunun benzer sakatlıklar yaşaması ve kadın futbolundaki artan bağ sakatlıkları üzerine bu teknolojiye odaklandı. Geliştirilen sistem, dizin hem üst hem alt kısmına yerleştirilen ve sensörlerle desteklenen 107 gramlık bir destek ile çalışıyor.

Algoritma dizin aşırı zorlanmasını engelliyor

Teknoloji, dizin normal hareketleri ile anormal durumları ayırt edebilen bir yapay zeka algoritması kullanıyor. Anormal bir durum yaşandığında, mikro gaz tüpleri devreye giriyor ve sadece 25 milisaniyede şişerek dizin aşırı zorlanmasını önlüyor. Yapılan testlerde, bağ yırtılmalarının genellikle 60 milisaniyede gerçekleştiği gözlemlenmiş ve bu hava yastığı sistemi, bağ sakatlıklarını önleyebilecek kadar hızlı bir şekilde harekete geçebiliyor.

Teknolojinin sahalarda kullanımına ilişkin yapılan 4 binden fazla testte sadece 6 hata meydana gelmesi, sistemin ne kadar güvenilir olduğunu gösteriyor. Şirket yetkilileri, şu anda NBA ve Çin’den de olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtiyor. Futbolcuların sakatlıklardan korunması adına devrim niteliğindeki bu teknoloji, spor dünyasında heyecanla bekleniyor.