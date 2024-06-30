Meta, ABD'de başlattığı bir test çalışması ile Instagram'a yapay zekâ destekli sohbet botlarının entegre edileceğini doğruladı. Meta AI Studio aracılığıyla içerik oluşturucular tarafından geliştirilebilecek bu botlar, Instagram mesajlaşma özelliğine entegre edilerek kullanıcılarla daha eğlenceli ve etkileşimli bir iletişim kurulmasını sağlayacak.

Kişiselleştirilmiş sohbet botları

Meta, bu yeni özellik ile WhatsApp'ta olduğu gibi Instagram'da da kişiselleştirilmiş sohbet botlarını kullanıma sunmayı hedefliyor. Bu botlar, kullanıcılarla etkileşimli sohbetler yapmanın yanı sıra, kişiselleştirilmiş yanıtlar ve öneriler sunarak kullanıcı deneyimini artırmayı amaçlıyor.

İlk testler sınırlı sayıda içerik üreticisiyle başlıyor

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, bu yapay zekâ sohbet botlarının zamanla gelişerek önemli bir araç hâline geleceğini öngörüyor. Şeffaflık sağlamak adına, bu botlar Instagram'da açıkça yapay zekâ olarak etiketlenecek.

İlk test aşamasında yaklaşık 50 içerik üreticisi ve küçük bir kullanıcı grubu yer alacak. Meta'nın nihai hedefi, bu test aşamasının ardından bu yılın Ağustos ayına kadar özelliği herkese açık bir şekilde sunmak olacak.

Gelecekte daha fazla yapay zekâ deneyimi

Meta'nın bu hamlesi, yapay zekânın sosyal medya platformlarına entegrasyonuna yönelik artan eğilimin bir göstergesi. Gelecekte kullanıcılar için daha fazla yapay zekâ tabanlı deneyim bekleniyor. Bu yenilik, Instagram kullanıcılarının platformda daha kişiselleştirilmiş ve etkileşimli bir deneyim yaşamalarını sağlayacak.