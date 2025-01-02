Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Burçin Kaymaz’ın öncülüğünde geliştirilen ve TÜSEB B Grubu Ar-Ge Proje Çağrıları kapsamında desteklenen proje, İmatinib ilacına karşı direnç gösteren KML hastalarının tedavisinde yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor. Proje, yapay zeka destekli RNA dizileme analizi kullanarak, STAT5 inhibitörü Pimozid’in kombinasyon terapileriyle etkinliğini inceleyecek.

İmatinib direncine karşı yenilikçi bir yaklaşım

İmatinib tedavisinin dirençli hale geldiği KML vakalarına yönelik geliştirilen projede, kanserin tedavisindeki en büyük engellerden biri olan ilaç direncine karşı etkili çözümler araştırılıyor. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projeye sağlanan desteği kutlayarak, üniversitenin sağlık alanındaki öncü çalışmalarına olan ilgiyi vurguladı.

Yapay zeka ile verimliliği artıracak

Proje, kanser tedavisinde önemli bir yenilik olarak, İmatinib dirençli KML hastalarındaki kök hücrelerin kültüründe RNA dizileme analizleriyle tedaviye olan etkilerini belirlemeyi amaçlıyor. Ayrıca, genetik algoritmalar ve makine öğrenimi kullanılarak, direnç gelişiminin önceden tahmin edilmesi sağlanacak.

Hedef global etki ve yeni tedavi stratejileri

Proje kapsamında elde edilecek veriler, gelecekte tedaviye dirençli KML vakalarında yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesinde önemli rol oynayacak. Yapay zeka destekli hibrit yazılım sayesinde, hastalığın tedavisinde daha doğru ve hızlı sonuçlar elde edilmesi planlanıyor.

Proje ekibi ve katkı sağlayan isimler

Doç. Dr. Burçin Kaymaz’ın liderliğindeki projeye Ege Üniversitesi'nden birçok akademisyen ve dış üniversitelerden araştırmacılar da katkı sağlıyor. Katkı sağlayan isimler arasında Prof. Dr. Güray Saydam, Doç. Dr. Çağdaş Aktan ve Prof. Dr. Ozan Kocadağlı gibi uzmanlar yer alıyor.

KML tedavisinde yeni bir dönem başlıyor

Bu projeyle birlikte, KML tedavisinde önemli bir adım atılacak ve dünya çapında etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi sağlanacak. Tedaviye dirençli hastalar için umut ışığı olacak bu araştırma, küresel sağlık alanında geniş bir etki yaratmayı hedefliyor.