Uluslararası Para Fonu (IMF), 174 ülkenin yapay zeka hazırlığını değerlendirdiği bir endeks yayımladı. Türkiye, bu endekste orta sıralarda yer alırken, yapay zeka teknolojilerine uyum konusunda daha fazla adım atması gerektiği vurgulandı.

IMF'nin Yapay Zeka Hazırlık Endeksi, ülkelerin dijital altyapı, insan sermayesi, işgücü politikaları, inovasyon, entegrasyon ve düzenlemeler gibi alanlardaki performansını değerlendiriyor. Türkiye, bu endekste 0.54 puan alarak açık mavi kategoride yer aldı. Bu sonuç, Türkiye'nin yapay zeka alanında belirli bir hazırlığa sahip olduğunu, ancak gelişmiş ülkelerin gerisinde kaldığını gösteriyor.

Gelişmiş ülkeler yapay zekaya daha hazır

IMF raporuna göre, daha zengin ekonomiye sahip ülkeler, yapay zeka teknolojilerini benimseme ve bu teknolojilerden faydalanma konusunda daha hazırlıklı görünüyor. ABD, Kanada, Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkeler endekste en yüksek puanları alırken, gelişmekte olan ülkeler genellikle daha düşük puanlarda yer aldı.

Türkiye için fırsatlar ve riskler

Yapay zeka, Türkiye için hem büyük fırsatlar hem de önemli riskler barındırıyor. Yapay zeka teknolojileri, üretim süreçlerini iyileştirerek ekonomik büyümeyi hızlandırabilir ve yeni iş imkanları yaratabilir. Ancak, yeterli hazırlık yapılmaması durumunda, yapay zeka milyonlarca işin kaybına ve işsizliğin artmasına neden olabilir.

Hükümetlere çağrı: Düzenlemeler güçlendirilmeli

IMF, yapay zekanın potansiyel risklerini ve suistimallerini önlemek için ülkelerin düzenlemeleri güçlendirmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, yapay zekaya güven oluşturmak ve bu teknolojilerin toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesini sağlamak için kapsamlı politikalar geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor.