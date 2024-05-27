EURO 2024 Avrupa futbolunun zirvesini belirleyecek heyecan dolu bir turnuva olacak. Şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecek ülkeler arasında öne çıkan bazı favoriler ve sürpriz yapabilecek potansiyel şampiyonlar bulunuyor.

Hangi ülkeler favori?

Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, genç ve yetenekli kadrosuyla EURO 2024'ün en büyük favorilerinden biri. Mbappe, Griezmann, Dembele gibi yıldız oyuncuların liderliğindeki Fransa, hücum gücü ve tecrübesiyle rakiplerine korku salıyor. Öte yandan İngiltere, genç ve dinamik kadrosuyla son yıllarda büyük bir yükseliş yaşadı. Kane, Sterling, Foden gibi yıldızların performansı İngiltere'yi şampiyonluk yarışında iddialı kılıyor. Bir diğer favori ise Almanya. Panzerler her zaman olduğu gibi büyük turnuvaların favorileri arasında yer alıyor. Genç yeteneklerle tecrübeli isimleri harmanlayan Almanya, güçlü takım oyunuyla rakiplerini zorlayacak.

Ronaldo'nun son turnuvası

Tarihin gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo'nun liderliğindeki Portekiz, tecrübeli ve yetenekli bir kadroya sahip. Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix gibi genç yıldızlar, Portekiz'in hücum gücünü artırıyor. Ayrıca bu turnuva, Ronaldo'nun ülkesi adına sahaya çıkacağı son turnuva olacak.

Bir sürpriz çıkabilir mi?

EURO 2020 şampiyonu İtalya, son Dünya Kupası'na katılamamanın acısını EURO 2024'te çıkarmak isteyecek. Mancini'nin taktiksel zekası ve takımın tecrübesi, İtalya'yı sürpriz bir şampiyonluğa taşıyabilir. Yeni ve etkili bir jenerasyon yakalayan İtalya Milli Takımı şampiyonada favori olmasa da en güçlü takımlar arasında yer alıyor. Son yıllarda yeniden yükselişe geçen Hollanda ise genç ve yetenekli oyuncularıyla dikkat çekiyor. Depay, De Jong, De Ligt gibi yıldızlar, Hollanda'yı turnuvanın sürpriz takımlarından biri yapabilir. Altın jenerasyonuyla beklentileri karşılayamayan Belçika, EURO 2024'te son bir şans yakalayabilir. De Bruyne, Lukaku, Courtois gibi yıldızlar, Belçika'yı şampiyonluğa taşıyabilir.

Yapay zeka senaryosuyla açıkladı

Yapay zekanın tahmini şu şekilde:

EURO 2024'ün favorisi Fransa olsa da turnuvanın sürprizlere açık olduğunu unutmamak gerekiyor. İtalya, Hollanda ve Belçika gibi takımlar da şampiyonluk yarışında iddialı olabilir. Ancak Fransa'nın genç ve yetenekli kadrosu, tecrübesi ve hücum gücü, onları bir adım öne çıkarıyor.

Türkiye ile Fransa karşılaşacak

Fransa, grup aşamasında rahat bir şekilde liderliği alarak son 16 turuna yükselir. Son 16'da F grubu ikincisi Türkiye ile eşleşerek 3-2'lik skorla kazanan Fransa, çeyrek finalde güçlü rakibi Belçika'yı da 2-0 ile geçerek yarı finalde İtalya veya Hollanda gibi sürpriz bir takımla karşılaşabilir.

Fransa İngiltere'yi yenecek

Zorlu bir mücadelenin ardından 1-1'in devamında penaltılarda 6-5 ile finale yükselen Fransa, finalde İngiltere ile karşılaşacak. Heyecan dolu bir final maçının ardından Fransa, İngilizleri 2-1 yenerek EURO 2024 şampiyonluğuna ulaşır.