Google DeepMind tarafından geliştirilen GraphCast adlı yapay zeka modeli, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmini sisteminden daha üstün performans gösteriyor. Bu yeni teknoloji, özellikle aşırı hava olaylarının gelişimini öngörebilme yetisiyle dikkat çekiyor.

GraphCast, hava tahminlerini bir dakikadan daha kısa sürede geliştiriyor ve diğer geleneksel yöntemlere göre daha az bilgi işlem gücü kullanıyor. Yapay zeka modelleri, atmosferdeki anlık hareketleri ölçmek yerine farklı bir yaklaşım benimseyerek hava tahminlerini iyileştiriyor.

Erken uyarı sağlıyor

Bu yenilikçi yöntem, sadece günlük yaşamımızı etkilemekle kalmayıp aynı zamanda aşırı hava koşulları gibi durumlarda erken uyarı sağlayarak insanların hazırlık yapma sürelerini artırabilir. Özellikle, iklim değişikliğinin etkisiyle gelecekteki fırtınaların şiddetlenmesi gibi senaryolarda yapay zeka modelleri önemli bir rol oynayabilir.Google DeepMind tarafından geliştirilen GraphCast, hava tahmini teknolojilerindeki gelişmelere yeni bir boyut kazandırırken, bilim insanları yapay zekanın hava olaylarını analiz etme hızı ve doğruluğunun gelecekteki tahminlerde nasıl bir fark yaratacağını araştırmaya devam ediyor.