Yapay zekâ sektöründe son dönemde milyar dolarlık yatırım ve satış döngüleri yatırımcıların dikkatini çekiyor. Nvidia’nın OpenAI’ye 100 milyar dolarlık yatırım kararı, analistler arasında tüyleri ürperten bir tablo oluşturdu. Uzmanlar, bu döngülerin sektörün ne kadar döngüsel olduğunu gözler önüne serdiğini belirtiyor.

Döngüsel para akışı

Barron’s’un haberine göre, Nvidia OpenAI’ye yatırım yaparken, OpenAI ve veri merkezi ortakları Nvidia’dan çip satın alıyor. Benzer döngüler Microsoft, Oracle ve CoreWeave gibi şirketler arasında da görülüyor. Bu yapılar, dot-com krizini hatırlatan karmaşık bir tablo oluşturuyor.

Morgan Stanley’den kritik uyarı

Morgan Stanley Analisti Todd Castagno, yapay zekâ ekosistemindeki döngüsel para akışlarının yatırımcılar için risk oluşturduğunu vurguladı. Castagno, “Artan karmaşıklık, AI talebinin gerçek boyutunu anlamayı zorlaştırıyor ve başarısına ilişkin riski artırıyor” dedi.

Şeffaflık talebi

Microsoft, OpenAI’ye 13 milyar dolar yatırım yaptı. Ancak şirketler, birbirlerinin gelirlerinden pay alıyor ve bu gelirlerin nasıl raporlandığı belirsiz. Castagno, yatırımcıların bu akışları daha net görmesi gerektiğini belirtti. Morgan Stanley’nin projeksiyonuna göre, Microsoft’un Azure AI hizmetlerinin 2026 mali yılında ciddi büyüme beklentisi tamamen OpenAI’den gelecek ve bunun 20 milyar doları aşması bekleniyor.

Muhasebe ve raporlama eksikleri

Nvidia, Oracle ve CoreWeave arasında oluşan benzer döngülerin mali tabloları ayrıntılı raporlanmıyor. Nvidia CEO’su Jensen Huang, yatırımların veri merkezleri ve yazılım alanında uzun vadeli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Analistler ise yatırımcıların, AI yatırımlarının gerçek boyutunu anlaması için daha fazla ayrıntı talep etmesi gerektiğini söylüyor.