Yapay zeka çözümleri, bankacılık ve finans sektörlerinde firma analizi ve değerleme gibi bilgi yoğun süreçleri büyük ölçüde hızlandırıyor. Geleneksel yöntemlerle 2 saat süren işlemler, yapay zeka sayesinde yalnızca 15 dakikada tamamlanabiliyor. Bu teknolojik ilerleme, operasyonel verimliliği artırırken, çalışanların daha stratejik görevlerde ve bilgiye dayalı planlamalarda odaklanmasını sağlıyor.

Küresel ekonomiye trilyonlarca dolar katkı

McKinsey'in 14 Haziran 2023 tarihli raporuna göre, üretken yapay zeka küresel ekonomiye yıllık 2,6 ila 4,4 trilyon dolar değer katabilir. Bu rakam, Birleşik Krallık’ın 2021 GSYİH’sından bile daha yüksek. Yapay zeka, özellikle rutin görevleri devralarak iş gücünün verimliliğini artırıyor ve kurumların daha yenilikçi iş modelleri geliştirmesine olanak tanıyor.

Kredi tahsisi ve risk analizi: Yapay zeka ile dakikalar içinde

Yapay zeka, finansal risk analizi ve kredi tahsisi gibi zaman alıcı işlemleri hızlandırıyor. Doğal dil modelleri, çeşitli bilgi kaynaklarını hızla analiz ederek, kredi tahsis işlemlerini 2 saatten 15 dakikaya indiriyor. Bu gelişme, bankaların organizasyon şemalarında değişiklikler yapmalarına ve yapay zeka-insan iş birliğini artırmalarına neden oluyor.

Zaman tasarrufunda etkili

Galaksiya IT Direktörü Tayfun Gökmen Halaç, yapay zekanın bankacılık sektöründeki dönüşümünü şöyle özetliyor: “Yapay zeka, uzun vakitler alan dokümantasyon ve analiz süreçlerini hızlandırarak müşteri memnuniyetini artırıyor. Geliştirdiğimiz LLM tabanlı sistemle, 2 saat süren belge kontrol işlemlerini 15 dakikaya indirdik. Bu teknoloji sayesinde bankalar, hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de müşteri hizmetlerini daha etkili hale getiriyor.”

Yapay zeka insan kaynağının yerine geçmiyor

Galaksiya Genel Müdürü Erdem Eser Ekinci, yapay zekanın insan kaynağının rolünü nasıl değiştirdiğini açıklıyor: “Yapay zeka, risk analistlerinin işini kolaylaştırıyor ancak insan kaynağının yerine geçmiyor. Aksine, analistlerin bilgi mühendisine dönüşmesine ve yapay zekanın sağladığı analizleri daha etkili kullanmasına olanak tanıyor. Bu, iş verimliliğini ciddi oranda artırıyor.”