Yaşar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Yapay Zeka'nın gücünü kullanarak kalp hastalıklarının teşhisinde devrim yaratan bir projeyle büyük bir başarı elde etti. "Genç Beyinler Yeni Fikirler (GBYF) Bitirme Projeleri Sergi Yarışması"nın 13'üncüsünde, yapay zeka ve çekişmeli üretken ağlar kullanarak sentetik EKG üreten cihazlarıyla birincilik ödülünü kazandılar.

Hızlı teşhis

Bu yenilikçi proje, hastalara hızlı ve doğru teşhis koymak için geliştirilen bir cihazın temelini oluşturuyor. Yapay zeka algoritmalarıyla desteklenen bu cihaz, geleneksel EKG cihazlarından farklı olarak dil engellerini aşarak dünya genelindeki hastalara erişebiliyor ve hızlı bir şekilde teşhis koyabiliyor.

Ayrıca, ikinci proje olan "GoLinguistic" adlı mobil uygulama da dikkat çekti. Bu uygulama, dil engellerini aşarak iletişim sağlamayı amaçlıyor ve üçüncülük ödülünü kazandı.