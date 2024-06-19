Yapay Zeka Ile Pamuk Veriminde Devrim

Yaşar Üniversitesi ve May-Agro Tohumculuk San. ve Tic. A.Ş.'nin ortaklaşa geliştirdiği "Tarla Bitkisi Verim Tespit Yöntemi", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Bu yapay zeka tabanlı yazılım, pamuk üretiminde sürdürülebilir verimliliği sağlarken, üretim maliyetlerini ve riskleri azaltmayı hedefliyor.

İnovatif yaklaşım

Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Süleyman Ünlütürk, yapay zeka ve İHA teknolojilerinin tarımsal üretimde nasıl kullanılabileceğini gösterdiklerini belirtti. Prof. Dr. Ünlütürk, "Bu yenilikçi yaklaşım, pamuk üretiminde daha hızlı, maliyet etkin ve doğru verim tahmini yapabilme olanağı sunuyor" dedi.

Dört yıllık yoğun çalışma

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Komesli, bu yöntemin dört yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu vurguladı. Komesli, "Pamuk, fiziksel hasadı maliyetli bir üründür. Geleneksel yöntemler zaman alıcı ve maliyetlidir. Bu nedenle, İHA ve yapay zeka teknolojileri ile otomatik verim tahmin sistemlerini geliştirdik" diye ekledi.

Deneylerin başarıları

İzmir Torbalı'daki MAY Tohum Araştırma ve Geliştirme İstasyonu’nda yapılan denemelerde, İHA'lar ve Mika Sense Red Edge kamera kullanılarak yüksek çözünürlüklü görüntüler toplandı. Yapay zeka modelleri, pamuk verimini gram cinsinden tahmin edebilecek şekilde eğitildi. Prof. Dr. Komesli, "Yapay zeka, pamuk verimiyle ilgili önemli özellikleri görüntülerden etkili bir şekilde yakalamayı başardı" dedi.

Rekabet avantajı

Prof. Dr. Ünlütürk, yapay zeka ve İHA teknolojilerinin kombinasyonunun, tarımsal uygulamalarda verim tahmini ve yönetimi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. "Türkiye bu konuda öncü olabilir. Yapay zeka ve tarımın dijitalleşmesi uluslararası alanda bize ciddi bir rekabet avantajı sağlayabilir" diye konuştu.

Gelecek beklentileri

Bu tescilli buluş, pamuk üreticilerine önemli avantajlar sağlayacak ve tarım sektöründe dijital dönüşümün önünü açacak. Yaşar Üniversitesi ve May-Agro Tohumculuk’un bu ortak çalışması, ulusal ve uluslararası tarım sektöründe büyük yankı uyandıracak. Tarımda yenilikçi teknolojilerin kullanımı, Türkiye'yi bu alanda öncü bir konuma getirebilir.