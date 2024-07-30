Mersin'de bir film şirketi, yapay zeka programları kullanarak hazırladığı oyuncu kadrosu, senaryosu ve sahnelerinin tamamı yapay zeka programları tarafından uzun metraj sinema filmi "3071" için çalışmalara başladı. Filmde, Türk tarihine damga vurmuş isimler izleyiciyle buluşacak. Ses modelleme, efekt ve video üretimi tamamen dijital ortamda gerçekleştirilen "3071" filminde, ayrıca yapay zekanın insan yaşamı üzerindeki etkileri de ele alınıyor.

Yapay zeka teknolojisiyle Türk tarihinin kahramanları filme konu oluyor

Yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye yöneltilen "Dünya bir felaketin eşiğinde olsa, hangi Türk kahramanlara ihtiyacımız olurdu?" sorusu üzerine, yapay zeka "Mustafa Kemal Atatürk, Mete Han, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman" isimlerini önerdi. Bu yanıt doğrultusunda film şirketi, çeşitli sanatçılar, bilim insanları, tarihçiler ve yazılımcılarla iş birliği yaparak filmin senaryosunu ve oyuncu kadrosunu oluşturdu.

Film sektöründe yapay zekanın etkisi

"3071" filmi, yapay zekanın insan hayatı üzerindeki etkilerini de ele alıyor. Ses modelleme, efekt ve video üretimi tamamen sanal ortamda gerçekleştirilen filmde, kötü yapay zeka "Dark Mind" ve insanlığı kurtaracak iyi yapay zeka "Bilge" arasındaki mücadele işleniyor.

Filmin yönetmeninden açıklamalar

Filmin yönetmenlerinden Onur Kaygın, yaklaşık 6 ay sonra beyaz perdede olması planlanan ve yapay zekayla üretilen ilk uzun metraj filmi olan "3071"in yeni bir çağ açacağını belirtti. Kaygın, "Dünyanın yapay zekayla üretilen ilk uzun metraj sinema filmi '3071'in hazırlıklarına başladık. Bu proje, ülkemizi dünya sahnesinde temsil etmek ve yeni teknolojileri sinemaya taşımak için büyük bir adım" dedi. "Yeni bir çağ açılıyor. Örnek ve öncü olmak, ülkemizi dünya sahnesinde temsil etmek istiyoruz. Bu start-up (yeni girişim) projesiyle hem istihdam sağlayacak hem de kalabalık yaratıcı ekipler kuracağız. Dünya sahnesinde yer alan öncü firmalarla çözüm ortaklıkları kurmak, bu gelişmeleri ülkemize uygulayarak getirmek için bu yola çıkıyoruz. Ülkemizin teknolojisi, sineması, reklam sektörü ve gençler açtığımız bu yoldan yürüyecek."

Yapay zekayla ve teknoloiyle yakından ilgilenen Kaygın şöyle devam etti:

"Başlangıç noktasında bir hikayeye ihtiyacımız olduğu için kendi fikrimizi yapay zekaya verdik. Yapay zeka bizim için onu senaryolaştırdı, filmin sinopsisini (özet) yazdı. Ardından bunu sinema diline uygun olarak planlara bölmesini istedik. Bize bir çekim senaryosu oluşturdu. Sonra görsel oluşturan modeller üretmesi için promtları da (istek) yapay zeka araçlarından aldık. Videoyu oluşturan yapay zekaya videoyu tarif eden de bir yapay zeka olmuş oldu. Güncel birçok uygulama da yapay zeka desteğini kullanmaya başladı. Biz de bunların tamamını bir arada kullanarak bir film ortaya çıkarmış olacağız."