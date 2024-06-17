Verbi Dijital Kurucu Ortaklarından Asil Temel, yapay zeka sayesinde kurumsal kimlik ve web sitesi maliyetlerini 10'da 1 oranına kadar düşürdüklerini belirtiyor. Bu sistem, diyetisyen, psikolog, e-ticaret firmaları ve danışmanlar gibi farklı sektörlerden bireysel kullanıcılar tarafından da tercih ediliyor.

Hızlı ve verimli çalışma

VerbiAI isimli kendi geliştirdikleri yapay zeka yazılımı ile normalde bir ay sürecek işleri 3 gün gibi kısa bir sürede tamamlayabiliyorlar. Bu sayede müşterilerine hızlı ve kaliteli hizmet sunabiliyorlar.

Verbi Dijital'in avantajları

Hızlı ve uygun fiyatlı web sitesi ve dijital hizmetler

Yapay zeka ile otomasyona dayalı verimli çalışma

Farklı sektörlerden müşterilere özel çözümler

Deneyimli ve uzman bir ekip

Yapay Zeka ile geleceğe yatırım

Verbi Dijital Kurucu Ortaklarından Emre Acar, yapay zekanın önemini vurgulayarak, "Yapay zeka adeta bir çalışanımız gibi oldu." diyor. Gelecekte yapay zeka sistemlerini daha da geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı planlıyorlar.

Yeni istihdam fırsatları

Verbi Dijital, yapay zeka sistemlerini yaygınlaştırmak için stajyerler alarak ve onları eğiterek yeni istihdam imkanları yaratmayı hedefliyor. Farklı dillerde ve ülkelerde kullanılacak web siteleri sağlayacak bir altyapı da kurmayı planlıyorlar.

Verbi Dijital hakkında

Verbi Dijital, dijital reklam, tasarım ve yazılım alanlarında hizmet sunan bir ajans. Yapay zekayı kullanarak web sitesi ve dijital hizmetler sunan yenilikçi bir yaklaşımla öne çıkıyor. Hızlı, uygun fiyatlı ve kaliteli hizmetleriyle müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.