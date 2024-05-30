Birkaç büyük yapay zeka sohbet robotundan 0 ile 100 arasında rastgele bir sayı seçmelerini istediler. İlginç olan, bu yapay zeka modellerinin seçtikleri sayılarda insanların tercihlerine benzer bir eğilim göstermeleriydi.

OpenAI'nin GPT-3.5 Turbo'su 47'yi, Antropic'ten Claude 3 Haiku 42'yi ve Google’ın yapay zekası Gemini ise 72'yi seçti. Ancak daha da dikkat çekici olan, her üç yapay zeka modelinin seçtikleri sayılarda insan benzeri bir önyargı göstermeleriydi.

İnsanların genellikle 1 veya 100 gibi uç noktalardaki sayıları seçmekten kaçındıkları bilinmektedir. Ayrıca, 5'in katları gibi yinelenen rakamlar veya çift haneli rakamlardan kaçınıldığı da gözlemlendi. İlginçtir ki, yapay zeka modelleri de benzer bir eğilim sergiledi. Örneğin, Claude hiçbir zaman 87'nin üzerine veya 27'nin altına düşmezken, çift haneli rakamlardan kaçınıldığı ve 77'nin seçildiği görüldü.

Bu deney, yapay zeka modellerinin insan benzeri davranışlar sergileyebileceğini gösteriyor. Ancak bu, yapay zekaların insan bilincine ulaştığı anlamına gelmiyor; bunun yerine, bu modellerin eğitim verilerindeki insan davranışlarını taklit ettiğini gösteriyor.