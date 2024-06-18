Türkiye'de yapay zeka teknolojileri, ulaşım sektöründe devrim yaratıyor. Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Derneği Başkanı Esma Dilek, yapay zeka sayesinde ulaşımın daha güvenli, konforlu ve verimli hale geldiğini belirtiyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde AUS çözümleri sayesinde trafik sıkışıklığı, seyahat süreleri ve kazalar azalırken, sera gazı emisyonları ve ulaşım maliyetleri de düşüyor.

Akıllı şehirler, akıllı ulaşımla geliyor

Dilek, akıllı şehirlerin yükselişiyle birlikte akıllı ulaşımın da kaçınılmaz hale geldiğini vurguluyor. Yapay zeka algoritmaları sayesinde trafik akışı optimize ediliyor, yol kapasitesi artırılıyor ve şehir planlamasındaki sorunlar çözülüyor. Gelecekte yapay zeka ve makine öğrenmesi yöntemlerinin ulaşımda daha da büyük rol oynayacağı öngörülüyor.

Türkiye'nin akıllı ulaşım vizyonu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulusal AUS Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Türkiye'nin akıllı ulaşım geleceğini şekillendiriyor. 2024-2030 yıllarını kapsayan plan, inovasyonu destekleyen hedeflerle sektörün gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor. Dilek, bu hedeflerin Türkiye'nin gelecek vizyonu için hayati önem taşıdığını belirtiyor.