Futbolseverlerin dört gözle beklediği EURO 2024 heyecanı başlıyor. A Milli Takımı'mız tarihinde ilk kez eleme grubunu lider tamamlayarak katılma hakkı kazandığı turnuvada, iddialı bir şekilde mücadele etmeye hazırlanıyor. İlk maç, 15 Haziran Cuma günü Münih'te oynanacak ve tüm gözler Ay-Yıldızlı ekipte olacak.

Türkiye'nin iddiası büyük

Türkiye, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve play-offtan gelen Gürcistan ile eşleşti. Zorlu rakiplerine rağmen son dönemde yakaladığı çıkış ve özgüvenle turnuvaya hazırlanan A Milli Takım, hedefini yüksek tutuyor.

İlk maç Gürcistan ile

Türkiye'nin turnuvadaki ilk sınavı, C Play-Off yolundan gelen Gürcistan'a karşı olacak. Bu maç, hem turnuvaya adaptasyon hem de moral açısından büyük önem taşıyor. İyi bir başlangıç, Ay-Yıldızlılar'ın özgüvenini artıracak ve gruptaki diğer maçlara daha iyi hazırlanmasını sağlayacak.

Tüm Türkiye tek yürek

Yapay zekanın Türkiye için yaptığı EURO 2024 senaryosu şöyle:

Türkiye, turnuvaya play-offlardan gelen Gürcistan karşısında hızlı bir başlangıç yapar. Hakan Çalhanoğlu'nun liderliğindeki orta saha, etkili bir oyun sergiler ve Ay-Yıldızlılar maçı 2-0 kazanır.

Türkiye-Çekya: Çekya karşısında zorlu bir mücadele beklenir. Ancak, savunmanın disiplinli oyunu ve Cengiz Ünder'in golüyle Türkiye, 1-0 galip gelir.

Portekiz-Türkiye: Turnuvanın favorilerinden Portekiz karşısında Türkiye, beklenmedik bir performans sergiler. Cristiano Ronaldo'nun golüne rağmen, Arda Güler'in son dakika golüyle Türkiye 1-1 berabere kalır ve grubu lider tamamlar.

Son 16 turunda penaltılara gidecek

Türkiye-G Grubu ikincisi: Son 16 turunda Türkiye, G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan güçlü bir rakiple karşılaşır. Maçın normal süresi ve uzatmaları 1-1 biter. Penaltı atışlarında kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışları ve Burak Yılmaz'ın son penaltısıyla Türkiye, çeyrek finale yükselir.

Çeyrek finalde eleniyor

Türkiye-H Grubu birincisi: Çeyrek finalde Türkiye, H Grubu'nu lider tamamlayan bir dünya devine karşı mücadele eder. Zorlu geçen maçta, Enes Ünal'ın golüyle Türkiye öne geçer. Ancak, rakibin baskısı artar ve maç 1-1 sona erer. Uzatmalarda gol olmaz ve penaltı atışlarına geçilir. Bu kez şans Türkiye'den yana olmaz ve Ay-Yıldızlılar, turnuvaya veda eder.