Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde tarımsal üretimde verimliliği artırmak, gıda güvenliğini sağlamak ve ihracatı geliştirmek için önemli adımlar atılıyor. Bu kapsamda yapay zeka ve dijitalleşmenin kullanımı da teşvik ediliyor.

Hedef 50 milyar dolar ihracat

Türkiye, Cumhuriyetimizin 100. Yılında tarım ürünleri ihracatını 35 milyar 164 milyon dolara taşıdı. Hedef ise 5 yıl içinde bu rakamı 50 milyar dolara çıkarmak. Ege Bölgesi ise bu hedefe ulaşmada önemli bir rol oynayacak. Bölgedeki ihracatçı birlikleri, TURQUALITY ve UR-GE Projeleri gibi programlarla ihracatı artırmak için çalışmalar yürütüyor.

Genç girişimciler tarıma kazandırılacak

Tarım sektörüne gençlerin kazandırılması için "Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Programı" yeniden hayata geçirildi. Bu programda 82 gence uzman isimler deneyimlerini aktardı. Gençlerden gıda kayıplarını önleyecek, toplam kalite ve verimliliği artıracak projeler bekleniyor.

Organik ürünlerde hedef 2 milyar dolar

Türkiye, organik sektöründe son 35 yılda büyük bir gelişim gösterdi. Avrupa Birliği, ABD, Japonya gibi pazarlarda Türk organik ürünleri baş tacı. Organik ürün ihracatımız 1 milyar doları aştı. Hedef ise ilk etapta 1,5 milyar dolar, daha sonra da 2 milyar dolara ulaşmak.

Kuru meyvede hedef 1 milyar 610 milyon dolar

Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatımızın domine ettiği kuru meyve sektöründe yıllık 450-500 bin ton ürün ihraç ederek 2024 yılında 1 milyar 610 milyon dolar ihracata imza attık. Hedef ise 2028 yılında 2 milyar dolara ulaşmak.

Zeytinyağında hedef 1 milyar doların üzeri

Türkiye zeytincilik sektörüne yaptığı büyük yatırımlarla zeytin ağacı varlığını 90 milyondan 200 milyon düzeyine çıkardı. 2024-25 sezonunda da güzel bir rekoltenin ayak sesleri geliyor. İhracatın önündeki engeller kaldırıldığı ve ambalajlı ürün ihracatı destekleri artırıldığı takdirde Türk zeytincilik sektörü olarak 1,5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabiliriz.

Tütün ihracatında hedef 1 milyar dolar

Türkiye oriyantal tütün üretiminde dünya lideri. 2023 yılında 50 milyon kilo Türk tipi oryantal tütün, 20 milyon kilo Virginia tipi, 1 milyon kilo burley tipi tütün üretim rakamına ulaştık.

Su ürünlerinde hedef 6 milyar dolar

Su ürünleri, kanatlı eti, yumurta, süt ürünleri ve bal alt sektörlerimizle dünyanın üç öğün protein açığını kapatmak için üretim yapıyoruz. Son bir yıllık dönemde ihracatımız 4 milyar doları aşmış durumda. İhracatta kısıtlamalar yaşamadığımız takdirde 2028 yılında 6 milyar dolar dövizi Türkiye’ye kazandıracak güce sahibiz.

Hububatta hedef 18 milyar dolar

Pandemi sonrasında gıda ürünlerini üretebiliyor olmanın çok büyük bir güç olduğu ortaya çıktı. Gıda üretimine yoğunlaşmalıyız, üreticimizin alın terinin karşılığını alabileceği bir iklimi oluşturmalıyız. Türkiye, iklim özellikleri gereği hububat, bakliyat, yağlı tohumlar başta olmak üzere çok geniş ürün gamında üretim yapabilecek bir coğrafyaya sahip. Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü olarak 2023 yılında 12,4 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin gıda ihracatının yüzde 48’ini tek başımıza gerçekleştirdik. Hedef ise 2028 yılında 18 milyar dolara ulaşmak.

Zeytin ve zeytinyağında hedef 1,5 milyar dolar

Türkiye zeytincilik sektörüne yaptığı büyük yatırımlarla zeytin ağacı varlığını 90 milyondan 200 milyon düzeyine çıkardı. 2024-25 sezonunda da güzel bir rekoltenin ayak sesleri geliyor. İhracatın önündeki engeller kaldırıldığı ve ambalajlı ürün ihracatı destekleri artırıldığı takdirde Türk zeytincilik sektörü olarak 1,5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabiliriz.

Odun dışı orman ürünlerinde hedef 350-400 milyon dolar

Odun dışı orman ürünleri olarak adlandırdığımız defne, kekik, ıhlamur, adaçayı, biberiye, tıbbi bitkiler, meşe palamudu gibi ürünleri kapsayan ihracatımız 2023 yılında 103 milyon dolar bandında seyretti ve bu ürünlerin Türkiye geneli ihracatının yüzde 68’lik kısmına imza attık. Hedef ise 4 yıl içinde UR-GE ve TURQUALITY Projelerimizin itici gücüyle Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin de sağlayacağı sinerjiyle sektörümüzün ihracatınız ikiye katlanarak 350 – 400 milyon dolar aralığına ulaşmasını hedefliyoruz.

EİB'den 5 dev fuarda milli katılım

Türkiye’nin gıda ürünleri ihracatının lideri Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye’nin gıda ürünlerinin dünya genelinde tanıtımı için yaklaşık 30 yıldır uluslararası arenada gıda fuarlarına milli katılım organizasyonları düzenliyor.

UR-GE ve TURQUALITY projeleri

Ege İhracatçı Birlikleri, gıda sektörlerinin kümelenerek ihracat yetkinliklerini artırdıkların Ticaret Bakanlığı’nın yüzde 75 oranında desteklediği UR-GE Projelerini 7 farklı sektörde devam ettirirken, EİB patronajında yürüyen ya da paydaşı olduğu gıda sektörü eksenli TURQUALITY Projelerinin sayısı 2024 yılında 6’ya ulaştı.