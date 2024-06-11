Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında Türkiye Ekonomisi Paneli", İzmir Valiliği İzmir İktisat Kongresi Binası’nda gerçekleştirildi. Panelde, ekonomistler Türkiye’nin teknoloji üretimi ve yapay zekaya yatırım yaparak dışa bağımlılığını azaltması gerektiğini belirtti.

Basın sektörü pay alamıyor

Panelin açılışında konuşan EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, Türkiye’nin yüksek enflasyon ve ekonomik krizlerle mücadele ettiğini ifade etti. Demircan, "Türkiye ekonomisi büyüyor ancak bu büyümeden basın sektörü dahil geniş kesimler faydalanamıyor" dedi.

Ekonomide kurumsal yapı sorunları

Prof. Dr. Yaşar Uysal, Türkiye ekonomisinde arz ve talep dengesizliği nedeniyle istikrarsız büyüme, yüksek işsizlik ve enflasyon gibi sorunların yaşandığını belirtti. Uysal, "Ekonomideki sorunlar sadece ekonomik önlemlerle çözülemez. Bilimsel yaklaşımdan uzaklaşmak ve liyakat eksikliği sorunları derinleştiriyor" diye konuştu.

Bütünsel yeniden yapılanma şart

Uysal, Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözülmesi için yeni bir eğitim sistemi ve bütünsel bir yeniden yapılanma gerektiğini vurguladı. "Türkiye’de ekonomik yapının bilim ve akıl temelinde yeniden inşa edilmesi şart" dedi.

Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen, Türkiye'nin döngüsel ekonomi modeline geçmesi gerektiğini belirterek, "Yapay zeka artık yatırımlarda kritik bir rol oynuyor. Biz de bu alana yatırım yapmalıyız" dedi.

Ekonomik reform önerileri

Dr. Mevlüt Çetinkaya, Türk sanayisinin ithal girdi bağımlılığının yüksek olduğunu ve bu bağımlılığın ekonomiyi olumsuz etkilediğini ifade etti. "Özellikle inşaat ve tekstil sektörleri yüksek risk taşıyor" dedi.

Çetinkaya, ekonomik kalkınma için bütüncül bir yaklaşım gerektiğini vurgulayarak, yeni bir sanayileşme stratejisine ihtiyaç olduğunu belirtti. "Uzun vadeli yatırımlar ve entegre eğitim-üretim stratejisi oluşturmalıyız" diye ekledi.

KOBİ'lerin rolü ve dijitalleşme

Eski Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, Türkiye’nin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda küresel pozisyonunu güçlendirmesi gerektiğini belirtti. "Türkiye, KOBİ’lerin güçlü olduğu bir ülke ve bu potansiyeli iyi değerlendirmeliyiz" dedi.