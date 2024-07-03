Türkiye’de kurumsal ve toplumsal yapay zeka farkındalığını artırma ve ekosistemi geliştirme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI), ekosisteminde yer alan yapay zeka girişimlerinin haritasını yayınladı.İSTANBUL (İGFA) - TRAI, Türkiye’de son yıllarda yapay zeka alanında çalışan yeni girişimlerin gösterdiği başarılı büyümeyi ortaya koyan TRAI Yapay Zeka Girişimleri haritasını yayınladı. Verilere göre; 2024 yılının ikinci çeyreği itibarıyla TRAI bünyesine 12 yeni startup eklendi. Girişimlerde en çok artış ise Üretken Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, ve Öngörü ve Veri Analitiği kategorilerinde gerçekleşti.

ÜRETKEN YAPAY ZEKA SON 1 YILDA EN ÇOK İLGİ GÖREN ALAN OLDU

Akıllı Platformlar, Arama Motoru ve Asistanı, Chatbotlar ve Diyalogsal YZ, Öngörü ve Veri Analitiği, Nesnelerin İnterneti başta olmak üzere 12 farklı kategorideki girişimlerin izlendiği haritada; son 1 yılda en çok girişimin arttığı kategori “Üretken Yapay Zeka” oldu. 2023 yılının mart ayında 5 girişimciye sahip olan Üretken Yapay Zeka kategorisi, 2024 yılının Haziran ayında 22’ye ulaştı.

Yapay zeka girişimleri haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan TRAI Direktörü Can Sinemli, yılın her çeyreğinde özenle hazırlayarak yayınladığımız TRAI Yapay Zeka Girişimleri Haritası, özel sektör liderleri ve yatırımcılar için önemli bir kaynak oluşturduğunu belirterek, "Bu harita sayesinde yatırımcılar, yeni potansiyel girişimleri takip edebilirken, iş birliği arayışındaki şirketler için de değerli bir rehber niteliği taşıyor. Bugün geldiğimiz noktada 350 yapay zeka girişimine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlerleyen dönemde bu sayının katlanarak artacağına ve bu alanda daha çok yatırımların gerçekleşeceğine inanıyoruz" dedi.

TRAI tarafından yayınlanan Yapay Zeka Girişimleri Haritası ekosisteme dair önemli bilgiler ortaya koyuyor. Haritaya göre Türkiye’de yapay zeka girişimlerinin en çok tercih ettikleri alanlara bakıldığında ise ilk üç sırada yapay görü (82 girişim), öngörü ve veri analitiği (66 girişim) ve makine öğrenmesi (55 girişim) yer alıyor.

İşte TRAI Yapay Zeka Girişimleri Haritası (büyük hali için tıklayabilirsiniz)