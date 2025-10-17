Pew Araştırma Merkezi’nin son küresel anketi, dünya genelinde yapay zekaya dair korku ve heyecan düzeylerini ortaya koydu. ABD, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerde endişe öne çıkarken, Türkiye’nin anketteki yeri dikkat çekti.

Küresel ölçekte karışık duygular

Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırma, yapay zekaya karşı dünya genelinde hem endişe hem de heyecan içeren karmaşık bir tabloyu gözler önüne serdi. Ankete katılanların ortalama yüzde 43’ü yapay zeka konusunda “hem endişeli hem de heyecanlı” olduklarını ifade etti.

Endişenin heyecandan ağır bastığını belirtenlerin oranı yüzde 34 olurken, yalnızca heyecan duyanların oranı yüzde 16’da kaldı.

En fazla endişe ABD ve İtalya’da

Araştırmaya göre, yapay zekaya yönelik endişenin en yüksek olduğu ülkeler ABD ve İtalya oldu. Her iki ülkede de katılımcıların yaklaşık yarısı “heyecandan çok endişeli olduklarını” belirtti.

ABD’de sadece yüzde 10’luk bir kesim yapay zekadan heyecan duyduğunu söylerken, Kanada bu oranla benzer şekilde düşük heyecan seviyesine sahip ülkeler arasında yer aldı.

İsrail ve Güney Kore daha umutlu

Ankette, yapay zekadan heyecan duyanların endişelilerden fazla olduğu yalnızca iki ülke öne çıktı: İsrail (yüzde 29 heyecan, yüzde 21 endişe) ve Güney Kore (yüzde 22 heyecan, yüzde 16 endişe). Ancak hiçbir ülkede yetişkinlerin üçte birinden fazlası bu teknolojiye “tamamen olumlu” yaklaşmadı.

Eğitim düzeyi fark yaratıyor

Araştırma, yapay zeka farkındalığı ile gelir ve eğitim düzeyi arasında ilişki bulunduğunu gösterdi. Yüksek gelirli ve eğitimli toplumlarda teknolojiye dair bilgi düzeyi artarken, düşük eğitim seviyesine sahip bireylerin endişe oranı daha yüksek çıktı.

İnterneti sürekli kullanan katılımcılar ise, yapay zekanın yaşamın her alanına dahil olmasını daha olumlu karşıladıklarını belirtti.

Türkiye’de endişe düşük, kararsızlık yüksek

Araştırmada Türkiye’de yapay zekadan endişe duyanların oranı yüzde 26 olarak belirlendi. Katılımcıların yüzde 35’i hem endişeli hem heyecanlı olduklarını, yüzde 19’u ise endişe duymadıklarını ifade etti. Bu oranlarla Türkiye, “endişe seviyesi en düşük ülkeler” arasında yer aldı.