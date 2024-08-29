Her şeyi çözer: Chatgpt

Sorularınıza yanıt veren ve sorunlarınıza çözüm üreten güçlü bir yapay zeka asistanı.

Resim oluşturun: Midjourney

Yapay zeka ile etkileyici ve sanatsal resimler oluşturmanıza yardımcı olur.

İnanılmaz slaytlar oluşturun: Tome App

Şık ve etkili slaytlar hazırlamak için kullanabileceğiniz bir araç.

Çeviri yapın: Deepl

Yüksek kaliteli ve doğru çeviriler yapmanıza olanak tanır.

Dublaj: Heygen

Video ve ses dosyalarına gerçekçi dublaj eklemek için ideal bir araç.

Her şeyi not alın: Notion

Tüm notlarınızı ve projelerinizi organize etmenizi sağlar.

Her şeyi yazdırın: Copy AI

Yaratıcı ve etkili metinler oluşturmanıza yardımcı olur.

Video düzenleyin: Runway

Videolarınızı kolayca düzenleyebileceğiniz bir platform.

3D gif oluşturun: Leiapix Converter

3D GIF'ler oluşturmak için kullanabileceğiniz bir araç.

Reels oluşturun: Fliki

Sosyal medya için dikkat çekici ve etkili reels hazırlamanızı sağlar.

Ses düzenleyin: Adobe Podcast

Podcast ve diğer ses projeleriniz için profesyonel ses düzenleme araçları sunar.

Youtube özetleme: Eightify

YouTube videolarının özetlerini hızlıca almanıza olanak tanır.

İşlerini otomatikleştirin: Taskade

Görevlerinizi ve projelerinizi otomatikleştirmenize yardımcı olur.

Logo: Stockimg AI

Özelleştirilebilir ve profesyonel logolar oluşturmanıza yardımcı olur.

Chatbot oluşturun: Dante AI

Kişisel veya ticari amaçlar için chatbot'lar oluşturmanıza olanak tanır.