Her şeyi çözer: Chatgpt
Sorularınıza yanıt veren ve sorunlarınıza çözüm üreten güçlü bir yapay zeka asistanı.
Resim oluşturun: Midjourney
Yapay zeka ile etkileyici ve sanatsal resimler oluşturmanıza yardımcı olur.
İnanılmaz slaytlar oluşturun: Tome App
Şık ve etkili slaytlar hazırlamak için kullanabileceğiniz bir araç.
Çeviri yapın: Deepl
Yüksek kaliteli ve doğru çeviriler yapmanıza olanak tanır.
Dublaj: Heygen
Video ve ses dosyalarına gerçekçi dublaj eklemek için ideal bir araç.
Her şeyi not alın: Notion
Tüm notlarınızı ve projelerinizi organize etmenizi sağlar.
Her şeyi yazdırın: Copy AI
Yaratıcı ve etkili metinler oluşturmanıza yardımcı olur.
Video düzenleyin: Runway
Videolarınızı kolayca düzenleyebileceğiniz bir platform.
3D gif oluşturun: Leiapix Converter
3D GIF'ler oluşturmak için kullanabileceğiniz bir araç.
Reels oluşturun: Fliki
Sosyal medya için dikkat çekici ve etkili reels hazırlamanızı sağlar.
Ses düzenleyin: Adobe Podcast
Podcast ve diğer ses projeleriniz için profesyonel ses düzenleme araçları sunar.
Youtube özetleme: Eightify
YouTube videolarının özetlerini hızlıca almanıza olanak tanır.
İşlerini otomatikleştirin: Taskade
Görevlerinizi ve projelerinizi otomatikleştirmenize yardımcı olur.
Logo: Stockimg AI
Özelleştirilebilir ve profesyonel logolar oluşturmanıza yardımcı olur.
Chatbot oluşturun: Dante AI
Kişisel veya ticari amaçlar için chatbot'lar oluşturmanıza olanak tanır.