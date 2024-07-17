Bex Coffee, teknolojiyi işletmelerine entegre ederek yapay zeka tarafından oluşturulan Eclipse ve Comet isimli içecekleri menüsüne ekledi. Türkiye’de bir ilk olan bu ürünler, müşterilerden büyük ilgi gördü ve kısa sürede en çok satılanlar arasında yer aldı.

Bex Coffee, son teknolojiyi kullanarak farklılaşmayı hedefliyor

Şirketin CEO'su Ali Uğur Soytürk, yapay zeka trendine katılmak için bu adımı attıklarını belirtti. Eclipse içeceği yeşil elma, ahududu, nane ve gazoz içerirken, Comet ise mürver çiçeği, turunç ve liçi aromalarını bir araya getiriyor. Müşteri deneyiminde yapay zekanın önemli bir rol oynadığını vurgulayan Soytürk, kış ayları için de yeni yapay zeka ürünleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Ürünlerin tatları, büyük beğeni topladı

Bex Coffee Eğitim ve AR-GE yöneticisi Nihat Başkale ise ürünlerin içerikleri hakkında detaylı bilgi verdi. Deneyen müşterilerin ürünlerden memnun kaldığını ve tatların gerçekten benzersiz olduğunu ifade etti.

Müşterilerden Helen Türkay ise yapay zeka tarafından tasarlanan içecekleri deneyerek, ürünlerin tatlarını övdü ve ferahlatıcı olduklarını belirtti.