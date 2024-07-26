ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ve Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları (AFTRA), yapay zekaya ilişkin müzakerelerin sonuçsuz kalması nedeniyle video oyunu performans sanatçılarının greve gitme kararı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, sanatçıların "İnteraktif Medya Anlaşması"nı imzalayan oyun şirketlerine karşı grev başlattığı belirtildi.

Yapay zeka tehlikesine karşı koruma talebi

Yaklaşık 2 yıl önce başlayan müzakerelerde birçok konuda anlaşmaya varılmasına rağmen, oyun şirketlerinin sanatçıları yapay zekanın tehlikelerine karşı korumayı reddettiği ifade edildi. Yapay zekanın, özellikle video oyunu sektöründeki sanatçılar için daha fazla tehdit oluşturduğuna dikkat çeken açıklamada, performans sanatçılarının seslerinin kopyalanıp daha ucuz ve kolay şekilde yeniden oluşturulabileceği aktarıldı.

SAG-AFTRA üyelerinden grev kararı

Oyun şirketleriyle yapılan müzakerelerin yapay zeka konusunda sonuçsuz kalması üzerine, SAG-AFTRA üyesi performans sanatçıları greve gitme kararı aldı. Temmuz 2023'te de benzer bir durum yaşanmış, SAG-AFTRA, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle greve gitmişti. Bu grev, 4 ayın sonunda, sendika üyelerinin AMPTP ile varılan anlaşmayı kabul etmesinin ardından sona ermişti.

Yapay zeka sanatçıların geleceğini etkiliyor mu?

Yapay zekanın gelişimi, sanatçılar için hem fırsatlar hem de tehditler barındırıyor. Özellikle video oyunları gibi teknolojinin yoğun kullanıldığı sektörlerde, sanatçıların ses ve performanslarının yapay zeka ile yeniden oluşturulması, maliyetleri düşürse de sanatçıların iş güvencesini tehlikeye atıyor. SAG-AFTRA'nın bu grevi, sanatçıların yapay zekanın getirdiği değişimlere karşı haklarını koruma mücadelesinin bir parçası olarak görülüyor.

Gelecekte neler bekleniyor?

Yapay zekanın sanat ve medya endüstrisindeki rolü büyümeye devam ederken, benzer müzakereler ve grevler daha sık görülebilir. Sanatçıların yapay zeka karşısında haklarını koruyabilmesi için sendikalar ve işverenler arasında sürdürülebilir ve adil anlaşmaların yapılması gerekecek.