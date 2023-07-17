Yurt dışında ön lisans ve lisans programlarının açılmaya başladığı prompt mühendisliği ülkemizde de sertifika programı olarak verilmeye başladı. Konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Mesut Karaağaç, 12 yaş üstü tüm bireylerin katılımına açık eğitimlerinin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

"ÖĞRENCİLERİMİZE BECERİLERİNİ GELİŞTİRME FIRSATI SUNACAĞINA İNANIYORUZ"

Prompt mühendisliğinin tanımını yapan Mesut Karaağaç, “Prompt mühendisini yüzlerce katı olan ve içinde milyonlarca kitabı barındıran bir kütüphanede, aradığımız kitabı en kolay ve en hızlı yoldan bulmamızı sağlayan kişi olarak tanımlayabiliriz. Prompt mühendisliği daha basit tabiri ile yapay zeka ile konuşmayı bilmek ve yapay zekayı yönetmek diyebiliriz. Prompt mühendisliğinin, öğrencilerimize teknoloji ve yapay zekanın hayatımızdaki etkisini daha derinlemesine anlama ve bu alanlardaki becerilerini geliştirme fırsatı sunacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

"BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER YILLIK 250-300 BİN DOLARA PROMPT MÜHENDİSİ ÇALIŞTIRMAYA BAŞLADI"

Karaağaç açıklamasına şöyle devam etti:

“Bugün bizim Google kullanırken çok rahat çok profesyonel hareket etmemiz, babalarımızın ise Google’a bir şey yazdığında asla istediği şeye ulaşamaması gibi, makinelerle iletişim hayati öneme sahip oluyor. Tıpkı hizmet aldığımız birçok işte olduğu gibi, yapay zekaya da bir işi emanet edeceğimiz zaman doğru kelimeleri, doğru sıralamayla, iyi örnekler vererek yapmalıyız. Aksi halde bir defa yanlış çıktı aldığınızda sonra onu düzeltmesi de git gide zorlaşıyor. ‘Aslında şunu demek istemiştim’ diye düzeltmek ileri seviye projelerde karmaşık hale getiriyor ve yapay zeka hata sarmalına giriyor. Baştan başlamak için ise çok geç olabilir. Yurt dışında iş verimliliğini artırmak isteyen büyük ölçekli şirketler yıllık 250-300 bin dolara prompt mühendisi çalıştırmaya başladı” ifadelerini kullandı.