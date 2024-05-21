Reuters'ın haberine göre, FAB, Koç Holding'in Yapı Kredi'deki %61.2 hissesini yaklaşık 8 milyar dolara satın almak için görüşmelerini sürdürüyor.

8 milyar dolarlık satış iddiası ve Koç Holding'in cevabı

Reuters'ın iddiasına göre, Türkiye'nin dördüncü büyük özel bankası olan Yapı Kredi'nin satışı için taraflar arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Koç Holding'in 8,5 milyar dolar talep ettiği, FAB'ın ise 7,5 milyar dolar teklif ettiği öne sürülüyor. Ancak Koç Holding, KAP'a yaptığı açıklamada, medya yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuya açıklanacak bir gelişme olmadığını vurguladı.

Peki, gerçek ne?

Koç Holding'in açıklaması, Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili belirsizliği koruyor. Şirket, portföyüyle ilgili alternatifleri değerlendirmek için görüşmeler yaptığını kabul etse de, henüz somut bir adım atılmadığını belirtiyor. Bu durum, Yapı Kredi'nin satışının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda soru işaretleri bırakıyor.