Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) hisselerine yönelik hedef fiyat raporları gelmeye devam ediyor. 2025 yılı 1. çeyrek finansalları sonrası toplam 7 kurum güncel hedef fiyat açıkladı.

2025 1. çeyrek bilançosu sonrası hedef fiyat raporları artıyor

28 Nisan 2025'te yayımlanan ilk 3 kurum raporunun ardından bugün 4 yeni aracı kurum daha Yapı Kredi (YKBNK) hissesi için hedef fiyat güncellemesi yaptı. Böylece banka hisselerine ilişkin hedef fiyat açıklayan kurum sayısı toplamda 7'ye yükseldi.

Bankanın güçlü faaliyet kârlılığına rağmen hedef fiyatlarda aşağı yönlü güncellemeler dikkat çekti. Ancak tavsiyelerin genelinde "al" yönünde pozitif görünüm korunuyor.

İş Yatırım: Hedef fiyat 35 TL, tavsiye "al"

İş Yatırım, Yapı Kredi hissesi için hedef fiyatını 42,00 TL'den 35,00 TL'ye revize etti. Tavsiyesini ise "al" olarak korudu. Bu değerlendirme, hisse için %54,05 oranında bir prim potansiyeline işaret ediyor.

Hedef fiyat: 35,00 TL

Son fiyat: 22,72 TL

Tavsiye: al

Prim potansiyeli: %54,05

Açıklama tarihi: 29 Nisan 2025

Deniz Yatırım: Hedef 34,40 TL, pozitif tavsiye devam ediyor

Deniz Yatırım, hedef fiyatını 46,00 TL'den 34,40 TL'ye düşürürken "al" tavsiyesini korudu. Şirket, bankanın faaliyet performansını beğendiğini belirtti.

Hedef fiyat: 34,40 TL

Son fiyat: 22,72 TL

Tavsiye: al

Prim potansiyeli: %51,41

Açıklama tarihi: 29 Nisan 2025

Ak Yatırım: endeks üstü getiri tavsiyesi sürdü

Ak Yatırım, YKBNK hissesi için önceki 42,40 TL olan hedef fiyatını 34,00 TL'ye indirdi. Tavsiyesini ise "endeks üstü getiri" olarak yineledi.

Hedef fiyat: 34,00 TL

Son fiyat: 22,72 TL

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Prim potansiyeli: %49,65

Açıklama tarihi: 29 Nisan 2025

Vakıf Yatırım: 37 TL hedefle en yüksek beklenti paylaşıldı

Vakıf Yatırım, Yapı Kredi için hedef fiyatını 42,80 TL'den 37,00 TL'ye çekti. "Al" tavsiyesiyle birlikte raporda bankanın büyüme ivmesine dikkat çekildi.

Hedef fiyat: 37,00 TL

Son fiyat: 22,72 TL

Tavsiye: al

Prim potansiyeli: %62,85

Açıklama tarihi: 29 Nisan 2025

Kurumlar görünümü olumlu buluyor

Her ne kadar hedef fiyatlarda aşağı yönlü revizyonlar yapılsa da, tüm kurumların bankaya ilişkin orta-uzun vadeli beklentilerinin pozitif olduğu görülüyor. Yılın ikinci çeyreğinde net faiz marjı ve kredi büyümesi tarafındaki gelişmeler, yeni hedef fiyatlara yön verecek.