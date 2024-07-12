Yapı Kredi'de uzun süredir çeşitli pozisyonlarda görev alan Nursezil Küçük Koçak, bankacılık kariyerine 2003 yılında başladı. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Küçük Koçak, 2022 yılında Koç Üniversitesi’nde yöneticilere yönelik İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı.

Yapı Kredi'deki görevleri

Nursezil Küçük Koçak, 2012 yılında Kurumsal Kredi Tahsis Müdürü olarak başladığı kariyerinde, sırasıyla Kredi Tahsis Uzmanı, Ticari Kredi Bölge Tahsis, Ticari Kredi Tahsis ve İhtisas, İştirak Kredileri ve Kurumsal Krediler Tahsis birimlerinde Direktör olarak görev aldı. Ağustos 2020’den bu yana Kurumsal ve Ticari Kredi Tahsis Grup Direktörü olarak görevini sürdürüyordu.

Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün'den açıklama

Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, yaptığı açıklamada Nursezil Küçük Koçak'ın yeni görevine atanmasının bankaya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Erün, "Nursezil Küçük Koçak, yirmi yılı aşkın süredir bankamız bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuş ve üstün başarılara imza atmıştır. Yeni görevinde de hedeflerimize ulaşmamıza önemli katkılar sağlayacağına inancım tam" dedi.

Nursezil Küçük Koçak hakkında

Eğitim: İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü (2002), Koç Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (2022)

Kariyer: 2003 yılında Yapı Kredi'de başladı, çeşitli kredi tahsis ve yönetim pozisyonlarında görev aldı

Son Görev: Kurumsal ve Ticari Kredi Tahsis Grup Direktörü

Yeni Görev: Krediler Genel Müdür Yardımcısı

Yapı Kredi'de yeni dönem

Yapı Kredi, Nursezil Küçük Koçak’ın atanmasıyla yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu atamanın, bankanın müşterilerine, ülke ekonomisine ve topluma daha iyi hizmet sunma misyonunu destekleyeceği belirtiliyor.