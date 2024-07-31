Yapı Kredi, 2024 yılının ilk altı ayına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, net kârını 17,4 milyon TL olarak duyururken, toplam nakdi kredi hacmi ve müşteri mevduatında kayda değer artışlar sağladı. Yapı Kredi'nin güçlü performansı ve sürdürülebilirlik odaklı stratejileri, finansal sonuçlarıyla dikkat çekti.

Net Kâr ve Aktif Büyüklük: Yapı Kredi, 2024'ün ilk yarısında 17,4 milyon TL net kâr elde etti. Toplam nakdi kredi hacmi yıl başından bu yana yüzde 29 artışla 1,1 trilyon TL’ye yükseldi. Aktif büyüklük ise yıllık bazda yüzde 57 artış göstererek 2,3 trilyon TL oldu. Bankanın toplam müşteri mevduatı ise yılın ilk yarısında yüzde 17 artarak 1,3 trilyon TL’ye ulaştı.

Özkaynak ve Sermaye Yeterliliği: 30 Haziran itibarıyla bankanın öz kaynak kârlılığı yüzde 19,5 olarak gerçekleşti. Sermaye yeterlilik rasyosu ise yasal düzenlemelerin olumlu etkileri hariç yüzde 14,3 seviyesinde kaldı.

Stratejik gelişmeler

Müşteri Sayısı ve Pazar Payı: Yapı Kredi, 16 milyon aktif müşteri sayısına ulaştı. Türk lirası kredilerde özel bankalar arasında yüzde 17,3 pazar payına sahipken, Türk lirası müşteri mevduatı payı yüzde 14,6 oldu. Nakdi kredi hacminde yüzde 15,9, toplam müşteri mevduatında ise yüzde 14,3 pazar payına sahip.

Uluslararası Genişleme: Yapı Kredi, ağustostan itibaren Almanya’da bankacılık hizmetlerine başlayacak olan Yapı Kredi Almanya ile Avrupa Birliği'nde faaliyetlerini genişletecek. Bu adım, ithalat ve ihracat yapan firmalar için güçlü bir çözüm ortağı olmayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk

Sürdürülebilirlik Vizyonu: Yapı Kredi, sürdürülebilirlik alanında önemli adımlar atarak sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefliyor. Banka, Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (SBTi) onaylatarak, Türkiye’den SBTi doğrulaması alan en yüksek kredi portföyüne sahip Türk bankası oldu.

Sosyal Sorumluluk Projeleri: Yapı Kredi'nin "Yarınlara Kartopu" projesi, 0-6 yaş grubundaki çocukların gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Ayrıca, “Teknolojide Fırsat Eşitliği” programı ile kadınların teknoloji sektöründeki varlığını güçlendirmeyi ve 80 bin gence eğitim vermeyi hedefliyor.

Gelecek Planları: Yapı Kredi, 2024’te 80. yaşını kutlarken, ülkemiz ve toplumumuz için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, sürdürülebilir finans alanında öncü olma vizyonu ile uluslararası piyasalarından sağladığı kaynakları genişletmeye devam edecek.