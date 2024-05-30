İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, 25 ülkeden 46 bankanın katılımı ile 936 milyon dolar tutarında sürdürülebilir sendikasyon kredisi sağladı.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, işlem, Yapı Kredi'nin Sürdürülebilir Finans Çerçevesi kapsamında kullandırılacak ilk sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyor.

Yapı Kredi'nin 442,5 milyon dolar ve 454,5 milyon avro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığı kredinin vadesi 367 gün, maliyeti ise sırasıyla SOFR + yüzde 2,50 ve Euribor + yüzde 2,25 şeklinde oldu. Sendikasyon kredisinin ortak koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank ve Emirates NBD, sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü First Abu Dhabi Bank, ING, Standard Chartered Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation, aracılığını ise Abu Dhabi Commercial Bank üstlendi.

- "Son bir yılda yurt dışından yaklaşık 7 milyar dolar seviyesinde kaynak sağlamış olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, sürdürülebilir finans alanında öncü olma misyonuyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Erün, iş dünyasına sağladıkları finansmanlardan kaynaklanan etkinin çok geniş ve kuvvetli olduğunu bildiklerini ifade etti.

Sahip oldukları dönüştürücü gücü, çevresel ve sosyal etkilerin yönetilmesinde büyük bir sorumlulukla kullandıklarını ve Türkiye'de sürdürülebilir finans alanında öncü bir rol üstlendiklerinin altını çizen Erün, şunları kaydetti:

"Ülkemize ve bankamıza duyulan güven sayesinde yurt dışı piyasalarından kaynak sağlamaya devam ediyoruz. Yılın hemen başında 650 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracımıza yurt dışı yatırımcılardan 2,4 milyar doların üzerinde talep geldi. Ayrıca Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracımız 2 katından fazla talep aldı. Son olarak gerçekleştirdiğimiz bu 936 milyon dolarlık sürdürülebilir sendikasyon kredisi işlemiyle son bir yılda yurt dışından yaklaşık 7 milyar dolar seviyesinde kaynak sağlamış olduk. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik alanındaki kararlı duruşumuzla bir adım önde olmaya ve ülkemiz için farklı finansman kaynakları yaratarak ekonomimizi desteklemeye devam edeceğiz."