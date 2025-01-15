Yaprak Dökümü dizisinin unutulmaz karakterlerinden Neyyir Hanım’a hayat veren usta oyuncu Bedia Ener, 70 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesinde eski bir tartışma yeniden gündeme gelirken, Seda Demir’in yıllar önceki açıklamaları dikkat çekti. Seda Demir, usta oyuncu hakkında "Bana sesin çok kötü dedi, 7-8 yıl sesimden nefret ettim" demişti. Bedia Ener ise bu açıklamaları yalanlayarak, "Seda ile 5 yıl boyunca birlikte çalıştık, böyle bir şey yaşanmadı. Hatta 5 sene boyunca ballı börekli çalıştık. Seda nereden yola çıksam da kendimi hatırlatsam diye düşünmüş olabilir" demişti.

Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef karakteriyle tanınan Seda Demir, uzun süredir ekranlardan uzak. Şu an yaratıcı drama eğitmenliği yapan Demir, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.