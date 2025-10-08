Usta oyuncu Nazan Kesal'ın yorumuyla izleyiciyle buluşacak oyun, yönetmen Berfin Zenderlioğlu'nun rejisi ve yazar Şebnem İşigüzel'in metniyle sahnelenecek. Gecenin bilet ve bağış gelirlerinin tamamı BPW İzmir'in genç kızlara yönelik robotik kodlama eğitim programına aktarılacak.

Şendinç: 'Genç kızların geleceğine yatırım yapacağız'

BPW İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Hayriye Şendinç, temsille birlikte daha fazla genç kıza ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

Şendinç, edebiyat ve tiyatronun ilhamını teknolojiyle birleştirerek genç kızlarımızın ufkunu açmak istediklerini belirterek, 'Toplayacağımız gelirin tamamını robotik kodlama eğitimlerine aktaracağız. Daha çok kız öğrenciyi teknolojiyle buluşturmak ve üretimde söz sahibi olmalarını sağlamak için kararlılıkla çalışacağız' dedi.

Önümüzdeki süreçte edebiyat ve sahne sanatları ile bu tip eğitimleri eşleyerek kaynak yaratmayı sürdüreceklerini söyleyen Şendinç, 'Bu konuda bize katkılarını esirgemeyen Nazan Kesal'a, Berfin Zenderlioğlu'na ve Şebnem İşigüzel'e teşekkür ediyorum' diye konuştu.