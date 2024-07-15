Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saraykent ilçesinde bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraykent ilçesi Karapınar Mahallesinde yürüttüğü devriye görevi esnasında yaralı kızıl şahin buldu.

Yaralı ve uçmakta zorlandığı belirlenen Kızıl Şahin, jandarma ekipleri tarafından bakım ve tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı kızıl şahin tedavisinin ardından Saraykent İlçe Jandarma ekiplerince, tekrardan doğaya salındı.